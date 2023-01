﻿Sievershagen: 15-jähriger Moped-Dieb baut Unfall und versucht zu fliehen

Events am Wochenende

Veranstaltungen in Rostock-Warnemünde: Das ist am Freitag los

Stadthalle, Theater, Zoo, Club: Vielerorts gibt es am Freitag (6. Januar 2023) etwas zu erleben. Im Angebot sind Events für Kinder und Familien, Nachtschwärmer, Musikfans und Kulturliebende. Was Sie am Wochenende machen können – unsere Tipps