﻿Wieder Überfall auf Bäcker-Transporter in MV: „Wie soll das denn nur weitergehen?“

Rostock. Unruhig wippt Vivien Waack am Dienstagnachmittag in der Filiale der Mecklenburger Backstuben im Ostsee Park Sievershagen (Landkreis Rostock) von einem Fuß auf den anderen. Die Mitarbeiterin ist noch immer geschockt. Der Grund: Gerade einmal wenige Stunden ist es her, da haben bisher unbekannte Täter einen Transporter der Bäckerei im Bereich der Wertstoffannahme auf dem Gelände überfallen.

Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Vorfall gegen 6.30 Uhr. Die 36-Jährige bestätigt es. Beim Antritt ihrer Schicht habe sie davon erfahren. „Die Räuber hatten es auf den Tresor im Inneren des Fahrzeugs abgesehen“, berichtet sie. Erbeutet wurden rund 15 000 Euro. „Wie soll das denn nur weitergehen?“, fragt Waack ratlos.

Transporter im Ostsee Park Sievershagen überfallen

Denn: Dies sei nicht der erste Vorfall gewesen, der sich auf dem Hof des Einkaufszentrums ereignet haben soll. Bereits im vergangenen Monat – so berichtet es Waack – habe ein ganz ähnlicher Überfall stattgefunden. Betroffen war ebenfalls der Transporter der Bäckerei, sogar derselbe Fahrer. „Der hat die Nase nun gestrichen voll“, weiß die Verkäuferin. „Nicht nur, dass es wieder in seiner Schicht passiert ist. Ihm wurde zum zweiten Mal sein Rucksack entwendet – samt seiner privaten Habseligkeiten.“

Am frühen Morgen wurde ein Transporter der Mecklenburger Backstuben zum wiederholten Male ausgeraubt. Im Bereich der Wertstoffannahme auf dem Gelände des Ostsee Parks soll er gestanden haben. © Quelle: Martin Börner

Das Vorgehen der Täter sei immer gleich. Während der Fahrer des Transporters die Waren durch einen Hintereingang ins Innere des Ostsee Parks bringt, verschaffen sie sich durch die verschlossene Fensterscheibe auf der Beifahrerseite Zutritt zum Fahrzeug. Anschließend brechen sie den Tresor auf und stehlen das Geld. Bei der Rückkehr des Fahrers fehle stets jede Spur von den Tätern. „Sie scheinen immer ganz genau zu wissen, wann sie zugreifen müssen. Denn die Zeiten für die Lieferungen variieren“, so Waack weiter.

Sorge vor erneuten Überfällen ist groß

Die junge Frau ist in Sorge. Sie fürchtet, die Täter könnten es schon bald erneut auf das Geschäft abgesehen haben. „Man hat schon ein mulmiges Gefühl, wenn man morgens zur Arbeit kommt und sein eigenes Auto draußen unbewacht stehen lässt.“ Damit sich die Vorfälle nicht weiter häufen, würden sie und ihre Kollegen sich Kameras im Außenbereich wünschen. Bisher sei diese Bitte an das Centermanagement aber ungehört geblieben.

Überraschend: Obwohl sich solch ein Vorfall an diesem Standort bereits zum zweiten Mal innerhalb von nur wenigen Wochen zugetragen hat, weiß auch am späten Nachmittag kaum jemand Bescheid. Die Spuren am Tatort sind längst weggeräumt. Weder Mitarbeiter der benachbarten Geschäfte noch Kunden haben von den Geschehnissen am Morgen etwas mitbekommen. Das bestätigt unter anderem Ralf Fahl: „Bisher hat niemand eine Andeutung gemacht“, so der Geschäftsführer des Hanse-Eisvertriebs.

Überfälle auf Transportwagen in MV häufen sich

„Dabei funktioniert der Buschfunk hier normalerweise sehr zuverlässig“, fügt die Mitarbeiterin eines anderen Ladens – verdutzt über die Information – hinzu. Selbst das Centermanagement gibt bei einem Vor-Ort-Besuch am Dienstagnachmittag an, nichts von einem Überfall auf dem Gelände mitbekommen zu haben. Man hält sich bedeckt.

Nach ersten Erkenntnissen soll sich nach dem Überfall ein grauer Hyundai vom Tatort entfernt haben. Nach einer umfangreichen Spurensicherung durch den Kriminaldauerdienst aus Rostock hat nun die Kriminalpolizei die Ermittlungen zu dem Fall aufgenommen. Die Beamten bitten Zeugen, die am Dienstagmorgen im Bereich des Ostsee Parks in Sievershagen Beobachtungen gemacht haben, um Hinweise.

Zuletzt sorgten mehrere Transporter-Überfälle in Mecklenburg-Vorpommern und Lübeck für Aufsehen. Erst vor zwei Wochen hatten Unbekannte einen Lieferwagen der Kette Lila Bäcker in der Nähe von Neubukow überfallen und dabei etwa 20 000 Euro erbeutet.