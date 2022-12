﻿Silvester-Party auf Karls Erdbeerhof: Preis für die Feier sorgt für Diskussionen

Wer im Erlebnisdorf ins neue Jahr rutschen möchte, muss einiges investieren. Ob im Hotel, an der Ostsee, im Kino oder im Club: Wer es an Silvester krachen lassen möchte, hat in und um Rostock viele Veranstaltungen zur Auswahl. Was Besuchern wann und wo geboten wird und zu welchem Preis – der Überblick.

Rostock. Der Jahreswechsel wird bunt. In und um Rostock versprechen Partys, Bälle und Konzerte eine furiose Silvesternacht. Raketenregen erhellen den Himmel. Sektkorken knallen für Genießer, Startschüsse für Sportler. Die OZ hat Tipps für einen erlebnisreichen Rutsch ins neue Jahr.

Zum Jahreswechsel lässt es Karls im Erlebnisdorf Rövershagen krachen: Um 19 Uhr starten Gäste in der Festscheune mit einem Gläschen Erdbeer-Secco in den Abend, ab 20 Uhr darf sich am Silvesterbuffet bedient werden. Sind die Teller leer gegessen, drehen sich die Plattenteller: Ab 21 Uhr legt ein DJ auf.

Wer statt Tanzen lieber auf Entdeckungstour geht, kann bis 22 Uhr eine Runde durch die Eiswelt drehen. Kiddies sind im Tobeland willkommen. Highlight des Abends: das Mitternachtsfeuerwerk über den Scheunendächern. Wer bei Karls Silvester feiern möchte, zahlt je nach Sitzplatz (Festscheune, Hofküche, Empore) zwischen 100 und 130 Euro. Kinder kommen für einen Fünfziger rein. Tickets gibt es im Online-Shop auf www.karls.de.

Der Eintrittspreis wird online diskutiert. Auf Facebook halten viele User den Betrag angesichts der Leistung für gerechtfertigt. Es gibt aber auch Kritik. „Also in der heutigen Zeit 130 Euro für so eine Veranstaltung ist schon dreist“, kommentiert Christian Baguhl. „Sind 60 bis 80 Euro pro Person nicht genug ? Verstehe nicht, dass man solch Summe verlangt“, pflichtet ihm Konrad Wioauch bei. Und Sabine Saal bedauert: „Also ich wäre sehr gerne hingegangen, aber bei meiner kleinen Rente kann ich mir das nicht leisten.“

Aber es gibt ja Alternativen.

Konzert im Barocksaal und im Kino

Das Silvesterkonzert im Volkstheater ist ausverkauft, Tickets gibt es dagegen noch für den musikalischen Jahresausklang im Barocksaal: Ab 17 Uhr stimmen Musiker ihr Publikum mit besinnlichen und heiteren Werken bekannter Komponisten auf den Jahreswechsel ein. Preis pro Ticket: ab 35 Euro, erhältlich in der Tourist-Info und dem Pressezentrum.

Auch in Rostocks Kinos spielt Silvester die Musik: Sowohl im Cinestar Lütten Klein als auch im Capitol wird am letzten Tag des Jahres statt brandaktuellen Blockbustern Klassik gezeigt. Die Berliner Philharmoniker lassen gemeinsam mit ihrem Chefdirigenten Kirill Petrenko und Startenor Jonas Kaufmann das Jahr schwungvoll-dramatisch ausklingen. Das Konzert wird in Rostocks Kinos ab 17 Uhr live übertragen.

Clubs planen Party-Kracher

Rostocks Nachtschwärmer haben die Qual der Wahl. Der LT-Club verspricht „die besten Partykracher aller Zeiten“. Drinnen geht’s ab 22 Uhr heiß her und im Außenbereich steigt zu später Stunde ein Höhenfeuerwerk.

Eine Zeitreise zurück ins Jahrzehnt der Vokuhila-Frisuren, der Ghetto-Blaster und des Modern-Talking-Sounds erwartet Besucher im Theater des Friedens. Dort beginnt um 20 Uhr die 80er-Jahre-Silvesterparty. Einen Dresscode gibt es nicht, mottogerechte Kleidung ist aber willkommen. Eintritt: 10 Euro.

Der ST-Club lädt zum „Bad Taste Silvester Bash“ mit Mucke aus der Zeit um die letzte Jahrhundertwende. Geöffnet ist das Parkett ab 23 Uhr. Wer bis 24 Uhr da ist, hat freien Eintritt und einen Sekt zum Anstoßen. Wer Rock, Indie-Schlager und Electro bevorzugt, macht im Bunker die Nacht zum Tag. Beginn ist 22 Uhr. Eintritt: ab 10 Euro.

Feuerwerk an der Seebrücke, Premiere in Güstrow

Freiluft-Fans sind an der Seebrücke von Graal-Müritz richtig: Dort wird das alte Jahr schon ab dem 28. Dezember mit einem bunten Markttreiben verabschiedet. Am 30. Dezember gibt es das „Goodbye 2022“ – die besten Hits des Jahres. Am Silvestertag steigt das Kinderfeuerwerk in den Himmel, das Höhenfeuerwerk folgt am Neujahrstag.

Eine Premiere steht in Güstrow an: Im Bürgerhaus wird die erste Silvester-Fete mit Party-DJ, Buffet-Essen und Feuerwerk gefeiert. Start ist am 31. Dezember um 19 Uhr. Karten gibt es zum Preis von 85 Euro (inkl. Speisen und Getränke) in der Güstrow-Information.

Silvester-Buffets für jeden Geschmack

Auch Hotels und Restaurants locken mit rauschenden Ballnächten und exklusiven Dinnern. In der „Blauen Boje“ in Markgrafenheide etwa wird ab 19 Uhr ein Sechs-Gang-Menü serviert (Preis: 149 Euro pro Person). In der Küstenmühle Rostock gibt’s zum Silvesterbuffet DJ-Musik und Feuerwerk (130 Euro).

Im Hotel Radisson Blu wird sowohl im Restaurant Kai40 als auch auf dem Panorama-Deck gefeiert. Abhängig von gebuchtem Ticket wird Gästen an den jeweiligen Locations ein Buffet geboten. Dazu gibt es wahlweise Musik in der Pianobar oder Hits auf der Tanzfläche. Wermutstropfen: Die reinen Partytickets sind ausverkauft, mitfeiern kann nur noch, wer dazu mindestens zwei Übernachtungen für zwei Personen im Doppelzimmer bucht (Paketpreis: ab 790 Euro).

Im Bankettsaal des Kurhauses Warnemünde laden Buffet und verschiedene Finger-Food-Stationen zum Schlemmen ein. Wer angefutterte Kalorien gleich wieder loswerden möchte, entert das Tanzparkett. Die Liveband „Band4Fun“ spielt. Kostenpunkt: 145 Euro pro Person.

Cooler Rutsch ins neue Jahr

Den wohl coolsten Silvester-Brauch gibt’s in Warnemünde: Um 10 Uhr springen die Eisbader der Rostocker Seehunde in die Ostsee. Wer mit in die Wellen will: Treffpunkt ist der Rettungsturm am Strandaufgang 11.

Gemütlicher wird’s auf dem Kirchenplatz: Ab 15 Uhr spielt J. Karenea live auf dem Weihnachts- und Neujahrsmarkt, ab 20 Uhr legt an gleicher Stelle DJ Knut auf. Besinnlichen Orgel- und Trompetenklängen können Besucher ab 21 Uhr in der Warnemünder Kirche lauschen: Prof. Christian Packmohr und Kantor Sven Werner spielen Werke von Barock bis Gegenwart. Der Eintritt kostet 10 Euro. Karten gibt es ab 20 Uhr an der Abendkasse und im Vorverkauf in der Buchhandlung Krakow.

Highlight für Spätzünder

Spätzünder, die Silvester verschlafen haben, können es auch Neujahr noch richtig krachen lassen. Licht, Laser und Feuerwerk, dazu Musik und Live-Performance – das bietet das Mega-Spektakel „Warnemünder Turmleuchten“. Beginn ist 15 Uhr. Die große Finalshow startet um 18 Uhr. Das Event ist kostenlos.