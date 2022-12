﻿Knaller-Partys zu Silvester: Wo in und um Rostock ein erlebnisreicher Rutsch ins neue Jahr wartet

Ob im Hotel, an der Ostsee, im Kino oder im Club: Wer es an Silvester krachen lassen möchte, hat in und um Rostock viele Veranstaltungen zur Auswahl. Was Besuchern wann und wo geboten wird und zu welchem Preis – der Überblick.

