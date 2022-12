﻿Silvester: Wann Rostocks Bäcker am 31. Dezember geöffnet haben und was Berliner kosten

Pfannkuchen, Berliner, Krapfen – der Name ist Geschmackssache, sicher ist: Das Hefegebäck ist für viele ein Muss am 31. Dezember. In und um Rostock haben Anbieter wie der Grubenbäcker, die Bäckerei Junge oder der Lila Bäcker die Leckereien im Programm. Öffnungszeiten, Preise, Sorten, wo es Senf-Füllung gibt und wo es besonders günstig ist.

WhatsApp Facebook Twitter WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket Share-Optionen öffnen Share-Optionen schließen Mehr Share-Optionen zeigen Mehr Share-Optionen zeigen WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket