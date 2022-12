﻿Silvester in Rostock: Sind Partys am Stadthafen und am Warnemünder Strand erlaubt?

Nach den krassen Einschränkungen im Vorjahr gibt es zum diesjährigen Silvester kaum Böllerverbotszonen in Rostock. Ein paar Regeln müssen dennoch beachtet werden. Was erlaubt ist und was nicht und wie Nutzer geprüfte Raketen erkennen.

Rostock. Zurück zur Normalität – oder zumindest zurück zu dem, was vor der Corona-Pandemie als normal galt, heißt es am Silvesterabend in Rostock. Ausgedehnte Böllerverbotszonen wie in den Vorjahren wird es laut Rathaussprecher Ulrich Kunze diesmal nicht geben. Sie waren der hohen Infektionsrate und den dadurch ohnehin schon überlasteten Krankenhäusern im Land geschuldet. Dennoch ist das Zünden von Raketen und Pyrotechnik keinesfalls überall erlaubt.

Silvesterfeuerwerke dürfen in Rostock nur am 31. Dezember ab 16 Uhr bis 6 Uhr des Folgetags gezündet werden, so schreibt es die „Allgemeinverfügung zur Regelung des Abbrennens pyrotechnischer Gegenstände“ vor. Bei der Verwendung ist ein Abstand von mindestens 200 Metern zu stroh- oder reetgedeckten Gebäuden sowie zu Tankstellen einzuhalten. Auch das Abbrennen in unmittelbarer Nähe von Kirchen, Krankenhäusern, Kinder- und Altersheimen sowie anderen brandempfindlichen Gebäuden oder Anlagen ist gesetzlich verboten.

Leuchtraketen nur für Notfälle, große Kaliber nur mit Erlaubnis

Ebenfalls untersagt ist laut Angaben aus dem Stadtamt das Abschießen pyrotechnischer Gegenstände der Kategorie T, also Seenotsignalraketen, zu anderen als zu Notrufzwecken. Wer Böller der Kategorien F3 und F4 – das sind beispielsweise Zylinder- und Kugelbomben, sowie große Raketen und Batterien – ohne Erlaubnis zündet, kann angezeigt werden. Nicht zulässig sind zudem das Schießen aus Schreckschuss-, Reizstoff- und Signalwaffen mit Schießbechern für Pyrotechnik sowie das Herstellen und Verändern von Feuerwerkskörpern.

Vor den Gefahren großkalibriger Böller warnt das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) mit Sitz in Rostock. Durch leichtsinnige oder unsachgemäße Handhabung könne es zu Augenverletzungen, Verbrennungen und sogar zu Verstümmelungen kommen. Der vorgesehene Sicherheitsabstand für Böller der Kategorie F2 betrage acht Meter, auch um Lärm und den giftigen Stoffen, die beim Abbrennen freigesetzt werden, bedingt zu entkommen. „Achten Sie am Silvesterabend vor allem auf Kinder! Sie sollten aus sicherer Entfernung dem Feuerwerk zusehen“, so Lagus-Direktor Dr. Heiko Will.

In der Silvesternacht feiern traditionell tausende Menschen im Rostocker Stadthafen und brennen Feuerwerk ab. Anders dagegen 2020 und 2021: Wegen der hohen Infektionszahlen mit dem Coronavirus galt vielerorts ein striktes Böllerverbot. © Quelle: Ove Arscholl

Besondere Vorsicht sei bei illegal eingeführten Knallkörpern geboten. Deren Explosionskraft liege oft deutlich über derjenigen von in Deutschland erhältlichen. Bei Unklarheiten kann die aufgedruckte Nummer online auf der Webseite der Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung eingegeben werden.

Böllerverbot zu Silvester 2021 größtenteils eingehalten

Da es am Silvesterabend immer wieder zu teils schweren Verletzungen und Bränden kommt, aufgrund derer Menschen ins Krankenhaus eingeliefert werden müssen, galten in den vergangenen zwei Jahren strenge Verbote von Böllern und großen Zusammenkünften. In Rostock war es beispielsweise untersagt, sich mit mehr als zehn Personen am gesamten Stadthafen zu treffen und dabei Raketen in den Nachthimmel abzuschießen.

Wegen der hohen Infektionszahlen mit dem Coronavirus galt 2021 vielerorts ein striktes Böllerverbot. Dadurch sollten Krankenhäuser entlastet werden. © Quelle: Grafik: Laura Korpal

Das Verbot galt ebenfalls für die Uferpromenade in Gehlsdorf, die Strände in Markgrafenheide, Torfbrücke, Diedrichshagen und Warnemünde. Dort wurde auch die Mittelmole eingeschlossen. Laut Angaben der Rostocker Polizei hatte es im Vorjahr keine groben Verstöße gegen den Erlass gegeben.

Reetdächer in Ostseebädern werden geschützt

Ein generelles Böllerverbot zu Silvester gilt in der Hansestadt laut Ordnungssenator Chris von Wrycz Rekowski (SPD) nicht, da es dafür keine rechtliche Grundlage gibt. In einigen Kommunen in MV, vor allem in Küstennähe, ist das Zünden von Raketen und Feuerwerkskörpern dagegen offiziell untersagt – aus naturschutzrechtlichen Gründen oder weil in den Ostseebädern zahlreiche reetgedeckte Häuser stehen.

Verbote gelten beispielsweise auf der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst mit allen Orten von Wustrow bis Zingst, auf Hiddensee und in einigen Seebädern auf Rügen. Auch im Rostocker Umland haben Gemeinden wie Börgerende-Rethwisch, Lichtenhagen-Dorf oder Elmenhorst eine Schutzzone eingerichtet.