﻿Silvester in Rostock: So stehen die Chancen für ein Hotelzimmer in Warnemünde und Markgrafenheide

Das Jahr in Rostocks Seebädern ausklingen lassen – das wollen auch in diesem Jahr wieder zahlreiche Urlauber. Viele von ihnen haben bereits im Januar ihr Hotelzimmer gebucht, wie Hoteliers berichten. Was den Silvesterurlaub in Warnemünde und Umgebung ausmacht und wo Kurzentschlossene noch die Chance auf ein freies Zimmer haben.

Rostock. Lange Strandspaziergänge, Wellness-Anwendungen im Hotel, Aktivitäten rund um Rostock und am Neujahrstag das Warnemünder Turmleuchten: Auch zum Jahreswechsel sind die Rostocker Seebäder beliebt bei Urlaubern.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Das merken auch die Hoteliers in der Umgebung – wer jetzt noch spontan ein Zimmer buchen möchte, braucht viel Glück und Geduld. „Die Kapazitäten unserer Partnerunterkünfte sind rund um den Jahreswechsel nahezu ausgebucht. Wir freuen uns, dass wir so viele Gäste in Rostock und Warnemünde begrüßen dürfen und ihnen mit dem Turmleuchten ein hochklassiges Event präsentieren können“, sagt Tourismusdirektor Matthias Fromm.

Aja in Rostock-Warnemünde: Spätestens im Herbst buchen

Für die Mitarbeiter des Aja-Hotel am Warnemünder Strand etwa gibt es am kommenden Wochenende viel zu tun. „Wir freuen uns, über den Jahreswechsel komplett ausgebucht zu sein“, sagt Hoteldirektor Ludwig Deutsch.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Zwar merke er – aufgrund der aktuellen Krisen – eine leichte Zurückhaltung, was die Ausgaben vor Ort betreffe, den Urlaub zum Ausklang des Jahres lassen sich die Menschen aber nicht nehmen. „Spätestens im Herbst sollte man erfahrungsgemäß für den Jahreswechsel buchen“, so Deutsch. „Kurzentschlossene sollten dann spätestens sechs Wochen vorher anfragen.“

Bellevue in der Seestraße: Schon für kommendes Silvester gebucht

Noch schneller muss man im Hotel Bellevue in der Seestraße sein. „Wir sind auch für kommendes Jahr Silvester schon gut gebucht“, sagt Mitarbeiter Toni Kulisch. Für das kommende Wochenende gibt es kein freies Zimmer mehr. Zwar werde immer mal wieder was storniert – aber auch sofort neu vergeben. „Es gibt immer mal wieder Highlights im Jahr, aber Silvester ist definitiv mit die stressigste Zeit.“

Urlaub zu Silvester beliebter als zu Weihnachten

Auch etwas entfernt von Warnemünde, in Diedrichshagen, haben die Mitarbeiter des Ringhotel Warnemünder Hof in diesen Tagen viel zu tun. „Wir sind von Samstag auf Sonntag ausgebucht“, betätigt Frank Martens zufrieden. „Das ist jedes Jahr so – aber nach den Feiertagen haben wir noch Kapazitäten.“

Lesen Sie auch

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Generell sei Silvesterurlaub beliebter als Weihnachtsurlaub. „Aber auch zu Weihnachten hat das Geschäft deutlich angezogen – viele haben nicht mehr die Lust auf den Trubel zu Hause.“ Der Vorsitzende des Tourismusvereins sieht einen ähnlichen Trend bei den Kollegen anderer Hotels in den Rostocker Seebädern.

So sieht es im Hotel Neptun in Rostock-Warnemünde aus

Das bestätigt das Hotel Neptun in Warnemünde. „Das Hotel ist wie die Vorjahre auch über Silvester ausgebucht. Für Kurzentschlossene gibt es leider keine Möglichkeit zur Übernachtung oder zur Teilnahme am Silvesterball“, so Sprecherin Kati Helm. „Für das Jahr 2023 befürchten wir eine Zurückhaltung der Gäste bei Buchungen. An den Buchungsständen ist dies aktuell aber noch nicht abzulesen.“

Ähnlich sieht das Anne Schlücker, Prokuristin vom Strandresort Markgrafenheide. Noch merke man nichts von der Preissteigerung und der Inflation, aber „das wird wahrscheinlich erst im nächsten Jahr auf uns zukommen, wenn die Betriebskostenabrechnungen kommen.“

Stammgäste reservieren früh

Nun sei jedoch die Zeit, in der viele noch verreisen wollen – und das besonders gern über den Jahreswechsel. „Zimmer haben wir keine mehr frei“, sagt Schlücker. „Wir sind zu 100 Prozent ausgelastet. Im Restaurant „blaue boje“, das zum Strandresort gehört, gebe es noch vereinzelt freie Tische.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Auch im Strandresort Markgrafenheide läuft das Geschäft zu Silvester besser als das an den Weihnachtstagen. „Zu Weihnachten hatten wir eine Auslastung von 80 Prozent“, so die Prokuristin. Auch sie empfiehlt, früh für den Jahresabschluss zu buchen. „Wir haben Stammgäste, die reservieren gleich Neujahr für den nächsten Silvesterurlaub.“