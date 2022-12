﻿Silvester-Wetter in Rostock: Regen, Wind oder sternenklar? So wird es am 31.Dezember

Tausende Menschen wollen den Jahreswechsel am 31. Dezember 2022 mit Feuerwerk und Partys unter freiem Himmel einläuten. Spielt das Wetter mit? Was die Prognosen sagen, wie es Neujahr beim Warnemünder Turmleuchten werden soll und wann der Winter wiederkommt

Rostock-Warnemünde. Darauf haben viele gewartet: Am 31. Dezember dürfen am Rostocker Stadthafen und am Strand von Warnemünde wieder private Feuerwerke gezündet werden und Raketen in die Silvesternacht geschickt werden. Viele möchten den Jahreswechsel unter freiem Himmel einläuten. Doch spielt das Wetter mit?