﻿Saboteure könnten aus Rostocker Hafen gestartet sein: Was Hansestädter dazu sagen

Laut Bericht der „New York Times“ könnten die Nord-Stream-Saboteure in einem Rostocker Hafen den Sprengstoff auf ein Schiff geladen haben und von dort gestartet sein: Die OZ wollte wissen, was die Menschen im Fischereihafen zu den neuen Erkenntnisse aus Ermittlerkreisen sagen.

Rostock. Im Rostocker Fischereihafen ist es am Mittwoch ruhig. Zum Frauentag haben sich kaum Spaziergänger an die Hafenkante verirrt. Dass einer der Rostocker Häfen Ausgangsort für den Sabotageakt an den Nord-Stream-Pipelines in der Ostsee sein könnte, der am 26. September weltweit für Aufsehen sorgte, ist im Fischereihafen erst zu den Wenigsten durchgedrungen.

Nach Recherchen der „New York Times“, des ARD-Hauptstadtstudios, des SWR und der Wochenzeitschrift „Zeit“ soll am 6. September eine angeblich pro-ukrainische Gruppe – bestehend aus einem Kapitän, zwei Tauchern, zwei Tauchassistenten sowie einer Ärztin – mit gefälschten Pässen und einer gecharterten Jacht aus einem Rostocker Hafen ausgelaufen sein und die Sprengstoff-Anschläge auf drei der vier Pipelines Nord Stream 1 und 2 vor Bornholm verübt haben.

500 Kilo Sprengstoff nötig, um Pipelines zu sprengen

Aus welchem Hafen dies erfolgt sein könnte, ist bisher unklar. Doch weil der Seehafen in Rostock streng abgeriegelt ist, kämen laut Insidern beispielsweise Liegeplätze in Schmarl, Gehlsdorf oder im Fischereihafen in Frage. „Vorstellbar wäre es, mit einer Jacht aus dem Fischereihafen in die Nähe von Bornholm zu fahren und den Anschlag zu verüben“, sagt Werner Steyer, der mit einem Bekannten vor dem Aus- und Fortbildungszentrum (AFZ) im Fischereihafen steht.

Blick auf die Gehlsdorfer Anlegestellen. Möglicherweise ist von hier die Sprengstoff-Attacke auf die Ostseepipeline gestartet. © Quelle: Martin Börner

Steyer ist Schiffstechniker, sein Bekannter Kapitän auf einem Containerschiff. Innerhalb von 20 Tagen sei dies logistisch durchaus machbar, sind sich beide einig. „Auch wenn es plausibler wäre, von Hohe Düne aus zu starten“, gibt Steyer zu Bedenken.

Nach Berechnungen von US-Behörden seien rund 500 Kilo Sprengstoff nötig gewesen, um die beiden Pipelines zu sprengen, hatte die „New York Times“ geschrieben. „Das Beladen mit dieser Menge Sprengstoff wäre höchstens in einem ruhigen Bereich des Fischereihafens möglich, vermutlich eher nachts“, gibt Thomas Raabe, Rezeptionist im AFZ, zu bedenken. Dennoch, unmöglich sei es nicht, sagt er.

Thomas Raabe hält es für möglich, dass der Anschlag auf Nord Stream 1 und 2 von Rostock aus gestartet ist. © Quelle: Martin Börner

„Die Geschichte klingt wie ein Krimi“

„Es müsste schon eine sehr große Jacht sein, um das ganze Material, das für den Tauchgang und die Sprengung benötigt wird, unterzubringen“, gibt auch der Rostocker Hans-Günther Rehberg-Pawlowski zu bedenken. Hinzu komme, dass eine Beladung mithilfe eines Transporters schwierig sei, ohne dass es mögliche Zeugen dafür gebe.

Für Benjamin Vielhaber (27), aus München, sind die aktuellen Ereignisse rund um Nord-Stream wie ein spannender Krimi. © Quelle: Martin Börner

„Die ganze Geschichte ist wirklich spannend und klingt wie ein Krimi“, sagt Benjamin Vielhaber. Der 27-Jährige stammt aus München und arbeitet als Besatzungsmitglied bei Aida Cruises. „Obwohl ich letztes Jahr im September auf dem Schiff unterwegs war, habe ich die Nord-Stream-Geschichte natürlich mitbekommen“, sagt er. „Jetzt bin ich gespannt, wie sich alles weiter entwickelt, und hoffe, dass künftig verstärkt international ermittelt wird.“

Rostocker Hafenbehörde prüft, welche Jachten registriert wurden

„Was wirklich passiert ist, kann niemand nachvollziehen, solange es keine eindeutigen Beweise gibt“, sagt Jörg Matte, der zu einem Lehrgang aus Bremerhaven angereist ist. Auch Rostocks Oberbürgermeisterin Eva Maria Kröger (Die Linke) will sich nicht an möglichen Spekulationen beteiligen: „Es bleibt erst mal ein Verdacht“, sagt sie. Zurzeit werde über die zuständige Hafenbehörde geprüft, ob zur passenden Zeit eine entsprechende Jacht in einem der kommunalen Häfen in Rostock registriert worden sei. „Wenn es Erkenntnisse gibt, werden wir diese transparent machen und uns dazu entsprechend äußern“, betonte Kröger am Mittwoch.

Jörg Matte steht vor dem Aus- und Fortbildungszentrum. © Quelle: Martin Börner

Die Bundesanwaltschaft teilte am Mittwoch mit, dass das verdächtige Schiff bereits vom 18. bis 20. Januar durchsucht worden sei. Die Auswertung der sichergestellten Spuren und Gegenstände dauere an, erklärte eine Sprecherin in Karlsruhe auf dpa-Anfrage. Was genau gefunden wurde, teilte sie nicht mit. Nach Recherchen von ARD, SWR und „Zeit“ sollen die Ermittler auf dem Tisch in der Kabine des Schiffes Sprengstoff-Spuren entdeckt haben. Ein deutsches Unternehmen habe das Schiff vermietet, gegen dessen Mitarbeiter bestehe kein Tatverdacht.

Ukrainer in Rostock in Aufruhr

Dass eine angeblich pro-ukrainische Gruppe den Anschlag verübt haben soll, sorgt auch in der ukrainischen Community in Rostock für Aufruhr: „Es ist schrecklich für mich, dass wir mit dieser Situation in Verbindung gebracht werden“, sagt Yulia Krasnousova. „Es tauchen immer mehr Absurditäten und Verschwörungstheorien über unser Volk auf, dabei wollen wir einfach nur friedlich leben“, betont sie. Laut Recherche war die Jacht von einer polnischen Firma gemietet worden, die zwei Ukrainern gehört.