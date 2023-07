﻿Sind Rostocks „Problemkids“ zurück? Vater berichtet von Angriff auf seinen Sohn im KTC

Rostock. Damals waren Drogen das große Problem, jetzt geht es vor allem um schwere und gefährliche Körperverletzung: Sind Rostocks berüchtigte „Problemkids“ zurück in der Innenstadt? Ja, sagt ein Vater aus Elmenhorst. Sein Sohn, 14 Jahre alt, und dessen Freunde wurden vor einigen Tagen im Kröpeliner-Tor-Center attackiert, ein Mädchen von der Jugendgruppe festgehalten. Offenbar kein Einzelfall.

Denn auch die Statistiken der Polizei deuten darauf hin, dass die Hansestadt erneut ein Problem mit gewaltbereiten Jugendgruppen hat: Die Zahl der Straftaten im Bereich der Straßenkriminalität nimmt zu, lag im vergangenen Jahr bereits vier Prozent über denen aus Vor-Corona-Zeiten.

Massenschlägereien, Messerattacken, Drogenhandel

Rückblick: 2018 und 2019 waren die „Problemkids“ das große Thema in Rostock. Eine Gruppe Jugendlicher sorgte mit Massenschlägereien, Messerattacken und vor allem mit offenem Drogenhandel in der Innenstadt und in den Wallanlagen für Aufregung. Fast 800 Straftaten wurden den Ermittlern binnen weniger Monate gemeldet.

Migranten greifen Jugendliche auf Rostocks Doberaner Platz an: Szenen wie diese sorgten 2018 und 2019 für Aufregung in Rostock. Nun scheinen die Problemkids wieder zurück zu sein. © Quelle: Stefan Tretropp

Zwischen Sozialsenator Steffen Bockhahn (parteilos) und dem damaligen Polizeichef Michael Ebert – später dann OB-Kandidat in Rostock – kam es zum offenen Streit über den Umgang mit den jungen Kriminellen. Die Polizei setzte eine Sonderheit, die OTEG, ein.

Corona-Zeit sorgte für Ruhe in Rostocks Innenstadt

Spätestens mit dem Ausbruch der Corona-Pandemie kehrte dann Ruhe ein. Der Polizei war es gelungen, die „Problemkids“ aus der Stadt zu vertreiben. Offenbar aber nicht dauerhaft: Seit einiger Zeit häufen sich wieder Beschwerden und Strafanzeigen aus der Innenstadt. Die Täter: junge Heranwachsende, oft mit Migrationshintergrund.

„Es kommt immer wieder zu Vorfällen zwischen Jugendlichen“, bestätigt Polizeisprecherin Dörte Lembke. Zuletzt wurden der Polizei mehr und mehr Sachbeschädigungen gemeldet, „vor allem an Fahrzeugen.“ Außerdem gebe es einen Anstieg bei den Körperverletzungen.

Vater: „Wir wollen keine Zustände wie in Frankreich“

Ein Beispiel schildert Sebastian P. (Name geändert) aus Elmenhorst: „Mein Sohn war mit Freunden im Kröpeliner-Tor-Center unterwegs.“ Wie aus dem Nichts sei es zu einer Auseinandersetzung mit einer Gruppe junger Migranten gekommen: Der 14-Jährige wurde geschlagen, ihm wurde das Handy abgenommen. Erst als ein Erwachsener dazwischenging, bekam er das Gerät zurück.

Später – außerhalb des Einkaufszentrums – habe es erneut Ärger gegeben. „Die Gruppe hat die Freunde meines Sohnes festgehalten.“ Darunter sei auch ein Mädchen gewesen. Der Jugendliche rief seinen Vater, der fuhr nach Rostock und ging dazwischen.

Die Konsequenz: „Ich habe meinem Sohn gesagt, dass er vorerst Rostocks Innenstadt meiden soll. Ich habe schon von mehreren Freunden und Bekannten gehört, dass es wieder Ärger mit Jugendbanden geben soll.“ Dass er ein „Innenstadtverbot“ aussprechen muss – aus Sicht von Sebastian P. sei das „traurig“. „Zustände wie jetzt in Frankreich können wir nicht gebrauchen. Das will niemand.“ Er fordert, dass die Polizei bei Straftaten konsequent dazwischengeht – und dass die Stadt die „Problemkids“ von der Straße holt. „Mit Sportangeboten zum Beispiel.“

Was der Vater aus Elmenhorst schildert, ist kein Einzelfall mehr: Nach OZ-Informationen ermittelt die Polizei aktuell auch im Fall eines 13 Jahre alten Jungen, der am Sonnabend am Jakobikirchplatz Opfer einer Raubstraftat geworden sein soll. Er soll von den „Problemkids“ bedroht worden sein, musste sein Bargeld abgeben.

Polizei verstärkt Streifen in Rostocker Innenstadt

Bis vor wenigen Tagen ging Rostocks Sozialsenator noch davon aus, dass die Lage in der Innenstadt kein Problem sei: „Die hohe Fluktuation Jugendlicher aller Nationalitäten im KTC ist nichts Besonderes. Auch mit dem Centermanagement gab es seit geraumer Zeit keinen Kontakt“, so Steffen Bockhahn. Doch inzwischen wurde er von der Polizei über die neuen Entwicklungen informiert – auf eigene Nachfrage allerdings.

Bockhahn sieht das so: „Es gibt Verhaltensweisen von Jugendlichen, die viele Menschen als störend empfinden.“ Dann wird er aber doch konkret: „Unter den Jugendlichen sind auch solche, die bewusst die Konfrontation suchen.“ Er habe das Jugendamt um eine neue Einschätzung der Lage gebeten – und um Vorschläge, wie die Stadt reagieren kann. Die Situation sei aber eine andere als 2018/2019: „Die Personengruppen sind heute andere, sie sind gemischt.“

Rostocks Polizei sagt, dass die Spezialeinheit OTEG – heute ist vom Sachgebiet Operative Maßnahmen die Rede – weiterhin im Einsatz sei. „Nicht nur in der Innenstadt, sondern nach Schwerpunkt auch in anderen Stadtteilen“, so Polizeisprecherin Lembke. Zudem werde die Polizei ihre uniformierten Streifen verstärken, auch auf Fahrrädern.

