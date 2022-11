﻿Singbus bringt Sanitzer Schülern Spaß am Singen: „Viele haben Hemmungen“

Sanitz. Die Klasse 7a singt bei geöffneten Fenstern. Das fröhliche Trällern schallt über den gesamten gepflasterten Schulhof des Gymnasiums in Sanitz, auf dem für einen Vormittag der Singbus der Deutschen Chorjugend parkt. Der Bus ist eigentlich kein Bus, sondern eine kleine Zugmaschine mit einem Trailer, aus dem eine Bühne werden kann. Aber in Sanitz nieselt es gerade und so zeigt der Trailer seine geschlossenen Flanken: „Zusammen singen wir stärker!“ lautet das sichtbare Motto. Die Klasse 7a singt den Dalai-Lama-Song „A precious human life“.

Die Musiklehrerin Monika Sczesny hat für die vier 7. Klassen der Schule das Gefährt organisiert, das durch ganz Deutschland tourt, „um mehr Kinder und Jugendliche zum Singen zu bringen“. „Wir haben an der Schule noch keinen Jugendchor“, sagt die Pädagogin, die selbst Orgel spielen kann und Erfahrungen in Kirchen- und Studentenchören mitbringt. Jetzt gehe es aber erst einmal darum, angstfrei singen zu können. Angstfrei?

Für Jungs des Sanitzer Gymnasiums ist singen manchmal peinlich

Die Schülerin Johanna Trommer (12) sagt: „Viele trauen sich normalerweise nicht zu singen, haben Hemmungen.“ Klassenkameradin Lotta Hanckel (13) bestätigt: „Im Unterricht zu singen ist anders, als jetzt hier gemeinsam zu singen – hier singen alle mit.“ Woher dieser Unterschied zum regulären Unterricht komme, könnten sich die Mädchen auch nicht so recht erklären. Vielleicht wissen es die Jungs. „Im Unterricht singen wir auch einzeln, das kann gerade für Jungs im Stimmbruch peinlich sein“, erklärt Carl Höfener (12). „Alexander Frahm (12) meint: „Singen ist nicht so mein Ding, ich mache lieber Sport – aber heute macht das Singen Spaß.“ Warum nur heute? „Die Frau ist so positiv, und wir können uns bewegen.“

Musikpädagogin Kristina Bischoff in der „Singdusche“ der Deutschen Chorjugend. © Quelle: Klaus Amberger

Die Frau ist Kristina Bischoff (50), Chorleiterin aus Hamburg und Pädagogin des Chorbus-Projektes. Mit ihrer Tenor-Ukulele steht sie inmitten der 7a, die Schüler bilden eine Traube um sie herum. Sie ist, wie man so klischeehaft sagt, ein Energiebündel. „Wer sprechen kann, kann auch singen“, sagt sie burschikos und lacht. „Wer in einer Gemeinschaft singt, ist nicht allein und bekommt Erfahrungen, die du nicht über ein Smartphone-Display erhältst.“ In Sanitz singt sie mit allen vier siebten Klassen, nacheinander. Und irgendwie schafft sie es, die Mädchen und Jungs fürs (Mit-)Singen zu bewegen. Auch die Schüchternen legen los, es wird geklatscht und mit den Füßen rhythmisch auf den Boden gestampft – Body Percussion nennen das die Fachleute.

100 Singgruppen gibt es im Chorverband MV

Sarah Dittrich (38), Geschäftsstellenleiterin des Chorverbandes MV, schätzt den Anteil der Kinder- und Jugendchöre im Land auf 15 Prozent. „Es gibt keine zuverlässige Statistik zur Anzahl der Chöre und deren Mitgliedern“, sagt Sarah Dittrich. Ihr Verband zählt gut 100 Chöre, davon sind sieben Jugend-, vier Kinder- und sechs Kinder- und Jugendchöre. „In Schulen gibt es auch Chöre, die aber oft nicht in einem Verband gemeldet sind.“ Extra gelistet sind Kirchenchöre der Nordkirche; auch hier ist es schwierig, seriöse Zahlen zu bekommen.

Musiklehrerin Monika Sczesny © Quelle: Klaus Amberger

„Die Corona-Zeit“, sagt Sarah Dittrich, „hat die Anzahl der Chöre reduziert.“ Das habe richtig reingehauen, lediglich die Chöre an den drei Musikgymnasien des Landes (Rostock, Demmin, Schwerin) durften während der Lockdown-Phasen weiter singen. „Da ist viel weggebrochen.“ Umso wichtiger seien Projekte wie der SingBus, der das Singen wieder für junge Leute sichtbarer macht. Denn die Vorteile des gemeinschaftlichen Singens lägen auf der Hand: „Man ist glücklicher, fitter und entspannter, wenn man regelmäßig singt.“ Auch sei Singen gut für den Kopf, da sich Texte und Melodien gemerkt werden müssen.

„Spaß am Singen wird durch die Benotung eingeschränkt“

„Eine Stunde Musikunterricht pro Woche ist zu wenig“, sagt Daniela Albrecht-Frommann (49). Die Präsidentin des Landesverbandes MV des Bundesverband Musikunterricht plädiert zudem dafür, das Singen nicht mehr mit Zensuren zu bewerten. „Denn der Spaß am Singen wird durch die Benotung eingeschränkt“, so die Rostocker Lehrerin für Musik, Englisch und Informatik. „Eigentlich singen Kinder unbeschwert, aber durch die Bewertung wird in gut und schlecht unterschieden und das ist gerade beim Singen problematisch.“

Nach 45 Minuten ist der Ausflug in den Singbus für die Schüler der 7a beendet. Lotta meint, ein Chor an der Schule wäre eine gute Idee. Johanna sagt: "Es müssten auch im Unterricht mehr unserer Songs gesungen werden dürfen." Mehr Popsongs. Zum Beispiel "Count on me" von Bruno Mars. Lotta denkt, dass die Leute besser drauf wären, wenn sie mehr singen würden: "Man fühlt ja mit der Musik mit." Alexander bleibt bei seiner Zurückhaltung: "Ich höre am liebsten Techno." Die Schüler müssen jetzt schnell zum Mathe-Unterricht. Kristina Bischoff pflegt kurz ihre Stimme mit Kaffee. Die nächste siebente Klasse wartet.