﻿Darum ist der Valentinstag perfekt für Singles in Rostock

Keinen Partner an der Seite, aber trotzdem Lust, etwas an Valentinstag zu unternehmen? Für Singles bietet Rostock am 14. Februar genauso viel Action und Spaß wie für Paare. Die OSTSEE-ZEITUNG eine Auswahl an Aktivitäten zusammengestellt. Und: Von welchen Orten sich Alleinstehende besser fernhalten, wenn sie keine Lust auf Paare haben.

Eine Frau sitzt in Warnemünde am Strand. (Symbolbild) Wer den Valentinstag in Rostock unfreiwillig allein verbringt, muss deshalb nicht zu Hause bleiben.

Rostock. Rote Rosen, Kerzenschein und ein romantisches Essen zu zweit – hach, der Valentinstag kann so schön sein. Wenn es denn jemanden gibt, mit dem man ihn gemeinsam feiern kann. Aber selbst wenn nicht: Singles sollten sich am 14. Februar auf keinen Fall die Laune verderben lassen. Einerseits, weil sie nicht allein sind: Gut jeder und jede Zweite in Rostock lebte 2021 allein. Und anderseits, weil die Hansestadt an diesem Tag so viel zu bieten hat, wo man vermutlich keinen verliebten Paaren über den Weg läuft.

„Magic Mike“ im Rostocker Kino

Das Schöne am Single-Leben? Ungeniert schmachten dürfen. Das geht im CineStar Capitol in „Magic Mike“. Channing Tatum spielt den ehemaligen Stripper Mike, der zusammen mit seiner neuen Liebe Maxandra eine große Striptease-Show veranstalten will. Der Film läuft um 17 und 20 Uhr.

Abenteuerliche Stadt-Rallye an Valentinstag

Diejenigen, die sich mental vom Tag der Verliebten ablenken wollen, können das mit einer Stadt-Rallye von „Entertain Your Brain“. Bis zu drei Stunden lang müssen die Teilnehmer als Agenten-Team Rostock von einem gefährlichen Virus befreien. 35 Euro kostet die Rallye bei zwei Teilnehmern. Je mehr mitmachen, desto günstiger wird es.

Ablenkung im „Flip & Fly“ in Rostock

Wer möglichen Frust ablassen oder einfach einen spaßigen Tag mit Freunden verbringen möchte, hat dazu Möglichkeit im „Flip & Fly“. Auf 3000 m² Action-Fläche können sich Hüpf-Begeisterte ablenken. Eine Stunde Trampolin-Spaß kostet 15 Euro.

Irische Stepptänze bei „Riverdance“ in der Rostocker Stadthalle

Bei „Riverdance“ in der Stadthalle könnte man zwar auf Pärchen treffen, hat aber trotzdem die volle Ablenkung. Tänzerinnen und Tänzer nehmen ihr Publikum mit Stepptanz und keltischer Musik mit auf eine Reise nach Irland. Karten gibt es ab 70 Euro.

Techno im Bunker am 14. Februar

Singles, die dann so richtig in Tanzlaune sind, können weiterziehen in den Bunker zum „Techno Dienstag“. Turteltäubchen liegen um 22 Uhr längst bei Kerzenschein auf der Couch. Dann beginnt die Sause am Hafen erst.

Keramik bemalen in der KTV

Wer den Tag lieber ruhiger verbringen will, hat dazu genug Möglichkeiten. Warum den Valentinstag nicht mit der besten Freundin, den engsten Kumpels oder mit der ganzen Familie verbringen? Das geht zum Beispiel in der „Tuschbar“ bei einem netten Nachmittag mit Keramik, Farbe und ganz viel Kreativität. Ab zehn Euro kostet der Mal-Spaß.

Valentinstag: Das „HCC Rostock“ bietet für jeden etwas

Von Bowling, Escape Games, Lasertag oder Schwarzlicht-Minigolf ist Ablenkung im „HCC Rostock“ garantiert. Grundsätzlich gilt: Wer keine Lust auf verliebte Paare hat, sollte sich von gängigen Spazierrouten in Warnemünde, am Hafen, in Nienhagen oder Hohe Düne fernhalten. Auch einige Restaurants bieten extra Valentinstags-Menüs an, um Verliebte zu locken.

Übrigens: Auch Kollegen oder Freunde freuen sich über eine kleine Aufmerksamkeit – ganz unabhängig vom 14. Februar.