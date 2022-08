Dieses Reihenmittelhaus in Rostock-Biestow wurde für 350 000 Euro versteigert. Es kam nicht über das Mindestgebot hinaus.

Eigenheime sollen in Mecklenburg-Vorpommern laut neuesten Erhebungen deutlich günstiger geworden sein. Eine Rostocker Immobilienexpertin bestätigt den Trend. Immobilien in der Hansestadt seien aber noch immer die teuersten in MV.

