„Sisi“ aus Rostock kehrt zurück – hier sehen Sie die zweite Staffel der Erfolgsserie

Rostock. Weihnachtszeit ist Sisi-Zeit: Nach dem Erfolg der ersten Staffel im Vorjahr startet 2022 zum Fest der Liebe die zweite Staffel der RTL+ Eventserie „Sisi“ mit sechs neuen, hoch emotionalen Folgen, heißt es in einer Mitteilung des Senders. Erneut in den Hauptrollen zu sehen: Dominique Devenport als Kaiserin Sisi und Jannik Schümann als Kaiser Franz Joseph I.

Schauspielerin Dominique Devenport ist in Rostock keine Unbekannte. Mit Beginn der Spielzeit 2021/22 wurde sie festes Ensemblemitglied am Volkstheater der Hansestadt. Für ihre Darstellung der „Sisi“ gewann sie den Jupiter-Award, den größten deutschen Publikumspreis, in der Kategorie „Beste Darstellerin national“.

Darum geht es in der zweiten Staffel von „Sisi“ auf RTL+

Sisi schenkt ihrem Franz endlich einen Thronfolger! Eigentlich sollte die Geburt ihres Sohnes das Glück des Kaiserpaares perfekt machen. Stattdessen ist es der Anstoß für Machtkämpfe in Europa: Bismarck droht damit, Österreich in einen neuen Krieg zu treiben. Sisi versucht mit aller Kraft, für ihren Mann und ihr Volk da zu sein. Persönliches Glück scheint der Kaiserin hingegen nicht vergönnt: Sisis Leben bleibt das eines Vogels im goldenen Käfig.

RTL+ veröffentlicht am 16.12.2022 die Folgen 7 bis 12 im Boxset. An den zwei Tagen darauf (am 16. und 17.12.) zeigt VOX zur Einstimmung noch einmal die erste Staffel – je drei Folgen an einem Abend, ab 20.15 Uhr. Die brandneuen Folgen der zweiten Staffel sind schließlich am Dienstag, 27. und Mittwoch, 28.12.2022 das Top-Highlight nach Weihnachten im Free-TV: RTL zeigt Sisi II an zwei aufeinanderfolgenden Abenden, mit je drei Folgen ab 20.15 Uhr.

