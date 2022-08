﻿Sixt will in Rostock bauen: Gefährdet das „langsame“ Rathaus neue Jobs?

Der Autovermieter Sixt will sein Innovationszentrum in Rostock bauen – allerdings nicht mehr auf Flächen der Stadt. Aus Sicht der Bürgerschaft ist das symptomatisch: Die Stadtplanungen in Rostock sei zu langsam, wenig wirtschaftsfreundlich. Das gefährde mittlerweile sogar Arbeitsplätze an der Warnow, kritisiert die FDP.

So sehen die aktuellen Entwürfe für den Kesselbornpark in der Rostocker Südstadt aus. An der Gestaltung des Parkhauses wollen Stadt und Ospa noch arbeiten. Auf den Flächen will nun auch Sixt bauen.

Rostock. Sixt will unbedingt in Rostock bauen, seine Innovationszentrale an der Warnow hochziehen. Doch dass einer der größten Autovermieter der Welt die (Straßen-)Seite wechseln muss, sich statt am Groten Pohl nun auf Flächen der Ostseesparkasse am Kesselbornpark ansiedeln will – aus Sicht der Stadtpolitik ist es ein Armutszeugnis für die Arbeit der Stadtplanung. Grüne, CDU und auch FDP üben scharfe Kritik an der Rostocker Planungsbehörde.

Warum die Planer seit Jahren in der Kritik stehen

Schon seit Jahren regt sich immer wieder Kritik an den Stadtplanern: Dass immer mehr Familien nicht in Wohnungen leben, sondern sich ein eigenes Haus bauen wollen, hätte das Amt „verschlafen“ und stattdessen zu sehr auf „Mietswohnungsbau“ gesetzt. Planungsverfahren sollen in Rostock viel zu lange dauern. Die Causa Sixt – für die Politik ist sie symptomatisch: Denn auch was an die Ansiedlungen des Autovermieters am Groten Pohl angeht, würde die Verwaltung Monate brauchen.

CDU-Chef Daniel Peters sagt: "Es ist gut, dass wir für diese wichtige Investitionsentscheidung einen Standort gefunden haben, dennoch beweist das ganze Verfahren einmal mehr, dass unsere Stadtplanung nicht ansatzweise auf der Höhe der Zeit ist. So werden wir in den schwieriger werdenden Zeiten im Wettbewerb mit anderen immer das Nachsehen haben. Der Wirtschaftsstandort Rostock braucht mehr Aufmerksamkeit in der Verwaltung." Sixt wollte ursprünglich im Wohngebiet Groter Pohl bauen. Dafür wären dort weniger neue Wohnungen entstanden, was Stadt und Unternehmen jedoch Kritik aus dem Ortsbeirat einbrachte.

Julia Pittasch (FDP): „Es ist absolut fatal, dass die Stadt es nicht schafft, zügig geeignete Flächen für Ansiedelungen und Erweiterungen von Unternehmen bereitzustellen.“ © Quelle: Ove Arscholl

FDP: Rathaus gefährdet Arbeitsplätze

Julia Pittasch, die Vorsitzende der FDP in der Hansestadt, schlägt in die gleiche Kerbe: „Wenn die Ansiedelung auf den Flächen der Ospa dazu führt, dass Sixt dem Standort Rostock nicht den Rücken kehrt, begrüßen wir dies ausdrücklich. Wir können aber nicht darüber hinwegsehen, wie es schon wieder so weit kommen konnte.“ Das oft zu langsame, zu zögerliche Agieren der Planer im Rathaus gefährde mittlerweile Arbeitsplätze in Rostock. „Es ist absolut fatal, dass die Stadt es nicht schafft, zügig geeignete Flächen für Ansiedelungen und Erweiterungen von Unternehmen bereitzustellen und so die Unternehmen aktiv aus Rostock vertreibt. Wir brauchen klare, einfache und schnelle Strukturen und vor allem das Bewusstsein dafür, dass es keine lebendige Stadt, keine Kultur und keine guten Arbeitsplätze ohne eine starke Wirtschaft in Rostock gibt!“

Allein das neue Projekt von Sixt würde 200 zusätzliche Jobs an der Warnow bringen. Die Grünen begrüßen ebenfalls, wenn Sixt die Seiten wechselt: "Der Kesselborn passt besser zum Vorhaben als der Grote Pohl. Gut, wenn mit Ospa und Sixt zwei starke Partner zusammenarbeiten. Jetzt muss die Stadtverwaltung endlich mit ihren Aufgaben mal aus dem Knick kommen", sagt Fraktionschef Uwe Flachsmeyer.