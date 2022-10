﻿Skate-Fever in Rostock: Rollschuh-Disco eröffnet im Iga-Park

Rostock. Ob auf der Straße, auf Social-Media-Kanälen oder im TV: Das Skate-Fever ist ausgebrochen. Immer mehr Menschen schnüren die Retro-Rollschuhe und tanzen zu Disco-Hits ab. Roller-Dancing oder Jam Skating nennt sich das. Was in den 70er und 80er Jahren der Hit war, feiert ein Comeback.

Auch Christian Wolfinger fährt auf den Gute-Laune-Sport ab. So sehr, dass er Rostocks erste Rollschuh-Disco eröffnet. „Ich will den Hype bei uns wiederaufleben lassen.“ Abdancen können Skater demnächst direkt am Iga-Park. Dort lässt Wolfinger in der kommenden Woche ein 1000 Quadratmeter großes Festzelt samt 800 Quadratmeter großer Rollschuh-Tanzfläche aufbauen. Am 28. Oktober ist Eröffnung. Dann sollen die ersten Besucher ihre Runden in der Skate-Arena drehen.

Rollschuhdisco in Rostock statt Eishalle in Kühlungsborn

Auf die Idee dazu kam Christian Wolfinger durch die Energiekrise und eine Absage: Die Eishalle in seiner Heimatstadt Kühlungsborn soll in diesem Jahr nicht öffnen. Zu teuer. Schade, meint Wolfinger, suchte eine Alternative und fand sie: Skaten auf Rädern statt auf Kufen. Das passende Gelände für seine Rollschuh-Arena: eine Wiese vor den Toren des Iga-Parks, am Parkplatz Nord (Kleiner Warnowdamm).

Die Rollschuh-Disco ist nicht die erste Attraktion, die Christian Wolfinger aus dem Boden stampft. Der Veranstalter holte Europas größte Hüpfburg 2021 nach Bad Doberan und 2022 nach Bastorf. Auch mit ungewöhnlichem Indoor-Spaß kennt er sich aus. Der Tourismus-Kaufmann hat Erlebnishungrige mit Schwarzlicht-Minigolf begeistert und betreibt seit 2020 das 3D-Trickart-Museum im Rostocker HCC. Dass er mit der neuen Skate-Arena den Nerv der Hansestädter trifft, davon ist der Unternehmer überzeugt. "Seitdem wir das auf Instagram angekündigt haben, bekommen wir geiles Feedback. Die Leute haben Lust drauf", sagt der 44-Jährige.

Berlinerin wurde mit Jam Skating zum Instagram-Star

Das Skate-Fever brach weltweit vor rund zwei Jahren aus. Befeuert wurde der Hype durch Corona-Langeweile und die Netflix-Serie „The Crown“, in der Prinzessin Diana in einer Szene selbstvergessen durch den Palast rollt. Seither wächst die Zahl der Roller-Girls und -Boys. Die Berliner Jam-Skaterin Oumi Janta wurde mit ihren leichtfüßigen Moves über Nacht zum Instagram-Star. Auch das Privatfernsehen springt auf den Zug auf: In der RTL-2-Show „Skate Fever“ wagen aktuell Promis und Reality-TV-Sternchen, wie Thorsten Legat, Gülcan Kamps, Melissa Damilia und Adriano Salvaggio, den Rollschuh-Paartanz.

Ohne C-Promis und Kameras, dafür mindestens genauso unterhaltsam soll es in Rostock rundgehen, verspricht Christian Wolfinger. „In der Skate-Arena wird es Disco-Licht und coole Musik geben.“ Schlaflose Nächte müssen Anwohner im benachbarten Wohngebiet bei allem Party-Trubel aber nicht befürchten, verspricht er. „Dafür sorgen die Öffnungszeiten.“ Die Rollschuh-Disco soll montags bis donnerstags sowie sonntags von 12 bis 19 Uhr und freitags und samstags jeweils von 12 bis 20 Uhr öffnen.

Einmal Eintritt zahlen, bis zum Schluss skaten

Bis zu 300 Personen können auf dem Parkett zeitgleich ihre Runden und Pirouetten drehen, sagt Wolfinger. Was kostet der Spaß? „7,50 Euro pro Person.“ Wer einmal Eintritt gezahlt hat, kann skaten, bis der letzte Disco-Kracher verklungen ist. Damit dabei niemand schlappmacht, soll es einen kleinen Gastro-Bereich mit Stärkungen geben.

Beim Roller Dancing wird oldschool geskatet – auf klassischen Rollschuhen mit zwei mal zwei parallelen Rädern und Stoppern an der Spitze. Wer die selbst nicht hat oder kaufen will, kann sie sich in der Skate-Arena ausleihen für 4 Euro pro Paar. Die beräderten Retro-Stiefeletten sind aber kein Muss, sagt Christian Wolfinger. „Es gehen auch Inliner.“

Bettina Schulz ist bereit, sich ihre Roller-Blades anzuziehen. © Quelle: Ove Arscholl

Der Fun-Sport soll buchstäblich Schule machen: Christian Wolfinger hofft auf viele Klassen, die Rollschuh laufen möchten. Diese müssen für den Eintritt 6 Euro pro Kind berappen, Leih-Skates inklusive. Die Skate-Arena soll bis Januar geöffnet sein mit Option auf Verlängerung bis April.