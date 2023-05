Freizeit in MV

Gespannt verfolgen Benjamin Ripsch, Vorsitzender des Rostocker Skateboardvereins (l.), und Robert Jaudzims die Bauarbeiten im Skatepark an der August-Bebel-Straße in Rostock.

Rampen raus, Asphalt rein: Der Skatepark an der August-Bebel-Straße in Rostock wird nach den Wünschen der Freizeitsportler umgestaltet. Was künftig geboten wird und wann die Party auf der neuen Anlage steigt.

