﻿Sky du Mont in Villa Papendorf bei Rostock: „Welch ein zauberhafter Ort!“

Autor Sky du Mont hat sich in der Villa in Papendorf bei Rostock in die Herzen der Zuhörerinnen und Zuhörer gelesen. Dem Publikum erzählte er Geschichten aus dem eigenen Leben. Etwa von der Geburt der eigenen Tochter, bei der es zu einigen Zwischenfällen kam.

Papendorf. Hündin Ruby schnupperte sich schwanzwedelnd neugierig durch die Räume. Dass etwas Besonderes in der Luft lag, schien die zehnjährige Beagle-Dame zu wittern. Denn weshalb sonst sollten sich so viele Leute in ihrem Zuhause drängen?! Und tatsächlich, die Villa erwies sich erneut als Magnet für Kulturfreunde. Sie kamen, um erneut einem Prominenten bei seiner Lesung zu lauschen. Sky du Mont, weltbekannter Schauspieler und inzwischen neunfacher Buchautor, hatte Villa-Besitzer und Kunst-Mäzen Olav Killinger sein Kommen für den Freitagabend zugesagt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Du Monts Neugier und Vorfreude auf den ihm bisher gänzlich unbekannten Veranstaltungsort ließen den Wahl-Hamburger so schnell nach Papendorf eilen, dass er dort noch vor dem Hausherren eintraf. „Vielleicht hat er mich ja sogar auf der Autobahn überholt“, mutmaßte Killinger schmunzelnd. Sein Gast, der die frühe Ankunft nutzte, um sich einen ersten Eindruck von der Villa und ihren umgebenden Park zu machen, schwärmte danach: „Welch ein zauberhafter Ort!“ Ein Eindruck, der sich offenbar noch verstärkte, als er die Räumlichkeiten des Hauses in Augenschein nehmen konnte: „Hier vor Publikum zu lesen, ist eine tolle Sache.“

OZ-Gewinner freuten sich besonders auf den Autor

Auf diese Lesung freuten sich auch Petra (68) und Holger Bartelt (72). Das Ehepaar aus Rostock zählte zu den Gewinnern der OZ-Preisfrage zum Geburtsort von Sky du Mont. Es hatte gewusst, dass der Künstler am 20. Mai 1947 im argentinischen Buenos Aires geboren wurde. „Wir sind gespannt darauf, was uns erwartet“, meinten beide.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Während sie sich ein Gläschen Rotwein gönnten, baute Manfred Keipa einen kleinen Stand auf, an dem er das neue Du-Mont-Buch auslegte. Der Inhaber der „Anderen Buchhandlung“ beteiligt sich seit Jahren mit entsprechenden Buchangeboten an den Lesungen. Er ist nach wie vor vom exklusiven Rahmen begeistert, den die Gründerzeit-Villa bietet: „Auch die fast familiäre Atmosphäre in diesem Hause, die wir besonders Familie Killinger zu verdanken haben, ist einzigartig. Kein Wunder, dass inzwischen so viele exklusive Autoren hier gerne lesen!“

Geschichten aus dem Leben von Benjamin und Beate

Diesem Lob widersprach auch nicht, dass Gastgeber Olav Killinger zunächst mit einer Entschuldigung vor das Publikum trat. „Leider“, so bedauerte er mit einem charmanten Lächeln, „sind uns am Büfett die Canapés ausgegangen. Das spricht natürlich für ihre Qualität. Ich kann Ihnen aber versprechen, dass wir beim nächsten Mal mehr von diesen Appetithäppchen anbieten werden.“ Doch dieses kleine Missgeschick konnte er mit seiner Versicherung, dass nun ein besonderer Genuss anderer Art bevorstehe, umgehend vergessen machen. Denn nun gehörte das Podium für über eine Stunde dem bekannten Charakterdarsteller und Bestsellerautor.

Mit sonorer Stimme trug du Mont ausgesuchte Szenen aus vier seiner jüngsten Bücher vor, die er dramaturgisch zu einem Handlungsstrang verknüpfte. Mit heiteren Geschichten aus dem Alltag des fiktiven Ehepaars Benjamin und Beate, mit außergewöhnlichen Situationen, die nur das Leben schreiben kann, aber auch mit nachdenklich Stimmendem über Leben und Tod, las sich Sky du Mont in die Herzen der Gäste. Mehrmals am Abend ging ein verständnisvolles Lachen durch die dicht gefüllten Reihen. Denn viele erkannten, dass es ihnen in dem einen oder anderen Fall selbst schon so ergangen war wie dem Vorleser.

„Altern ist ein steter Kampf gegen den körperlichen Verfall“

Zu wissen, dass es im Haus von Prominenten nicht anders zugeht, als in den eigenen vier Wänden, machte den schlanken Mann in dunkelblauen Jeans, weißem Hemd und schwarzem Blazer beim Publikum noch sympathischer und überzeugender. Lachsalven dröhnten bei den verklärten Erinnerungen an Sonja, die große, unerfüllte Liebe aus Schülertagen. Eine Leidenschaft, die letztlich daran scheiterte, dass sich der glühende Verehrer beim Tanz in der Disco mit seinem Strickpullover so im Strasstuch der Angebeteten verhedderte, dass beide nicht mehr voneinander lassen konnten. Was für eifersüchtig Außenstehende den Anschein einer leidenschaftlichen Affäre erweckte, beendete in Wahrheit diese kurze Beziehung.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Schenkelklopfen quittierte den köstlichen Bericht von der Entbindung der Tochter in einem Altonaer Kreißsaal: Während der Geburt geht der werdende Vater zunächst ohnmächtig zu Boden. Als er wieder erwacht, verfällt er in panische Angst, dass das Bild der neuen Erdenbürgerin vom Manne durch ihren völlig in rosafarbene Klinikkluft gekleideten Erzeuger dauerhaft geprägt werden könne.

Lesen Sie auch

Eine eher nachdenklich-amüsierte Stimmung bei du Monts Auslassungen über die Fährnisse des Alters. So formuliert: Altern ist stetiger Kampf gegen körperlichen Verfall. Oder: Der Körper wird älter, der Geist versucht, dies zu ignorieren. Und: Wir wollen alle älter werden, weil wir länger leben wollen. Aber: Alter bedeutet nicht, dass man nichts mehr wert ist. Doch: Irgendwann ist die Party vorbei. Dann sollte man auch bereit sein, zu gehen. Doch soweit ist es längst noch nicht: „Auf geht’s! Die 100 sind vielleicht noch drin“, rief der 75-Jährige seinem vorrangig betagten Publikum ermunternd zu. Er erntete dafür starken Beifall.