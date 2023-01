﻿Streit um preisgekrönte Heizung aus MV: Vorwürfe gegen Rostocker Unternehmer Jörg Sinnig

Nach Einsturz des Norma-Daches in Wismar: „In der Haut der Zimmermänner möchte ich nicht stecken“

Einen Tag nach dem Einsturz der Dachkonstruktion des im Bau befindlichen Norma-Marktes am Friedenshof in Wismar läuft die Ursachenermittlung. Am Montag waren viele Neugierige vor Ort.