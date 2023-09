Die legendäre britische Band spielte am Freitag vor 1700 Gästen in der Rostocker Stadthalle

Rostock. Es ist eine Kultband, die einfach nicht aufhört: Smokie gastierte am Freitagabend in der Rostocker Stadthalle. Die Bandgeschichte reicht bis in das Jahr 1964 zurück, doch die großen Smokie-Hits kamen erst später, ab 1975. Besonders in der zweiten Hälfte der 1970er-Jahre hatte die Band ihre Erfolge, die heute noch über zwei Drittel des Programms auf der Bühne ausmachen. Das sind Songs wie „I’ll Meet You At Midnight“, „Wild Wild Angels“ oder „Don’t Play Your Rock’n Roll To Me“. Ein großes Fest für Musik-Nostalgiker, was den Pop der späten 1970er-Jahre angeht.