﻿Smulders-Ansiedlung in Rostock: Bund will große Offshore-Fabrik – Entscheidung steht bevor

Rostock. Das monatelange Hin und Her soll bald vorbei sein – mit einem Happy End und Hunderten neuen Jobs für Rostock? Nach OZ-Informationen wird in den nächsten Tagen in Berlin die Entscheidung fallen, ob an der Warnow bald (wieder) Konverterplattformen für Offshore-Windparks gebaut werden. „Ich gehe davon aus, dass es genau so kommen wird. Offen ist eigentlich nur, ob es eine große oder eine etwas kleinere Lösung geben wird“, sagte der Maritime Koordinator der Bundesregierung, Dieter Janecek (Grüne), der OZ.

Seit mittlerweile mehr als einem Jahr bemüht sich das belgische Unternehmen Smulders, Flächen der ehemaligen MV Werft in Warnemünde pachten zu können, um auf dem Südteil des heutigen Marinearsenals Umspannwerke für den Einsatz auf hoher See zu bauen. Bisher waren die Belgier an Bedenken des Bundesverteidigungsministeriums gescheitert.

Meyer und Smulders wollen in Rostock kooperieren

Aus Verhandlungskreisen heißt es aber, eine neue Partnerschaft habe neuen Schwung in die Verhandlungen gebracht: Smulders will mit der Werften-Gruppe Meyer aus Papenburg ein Joint Venture gründen. Zum Meyer-Verbund gehört unter anderem die Neptun-Werft in Rostock.

Zwei Optionen liegen nun auf dem Tisch: Entweder kaufen Meyer und Smulders von der Stadt Flächen südlich der Neptun-Werft oder sie bekommen einen Teil des Marinearsenals. „Unser Favorit ist eindeutig die Lösung mit Flächen des Arsenals“, so Janecek. Das habe auch Minister Robert Habeck (ebenfalls Grüne) klargemacht: „Der Markt verlangt große Zwei-Gigawatt-Plattformen. Die zu bauen, wäre dort leichter. Und wir brauchen auch die großen Anlagen.“

Das Gelände der Neptun-Werft in Rostock: Angrenzend die ehemalige Halle von Caterpillar sowie das Südgelände des Marinearsenals, für das sich der belgische Plattformbauer Smulders interessiert. © Quelle: OZ-Archiv

Windkraftausbau könnte Milliarden nach MV bringen

Branchenkenner rechnen damit, dass europaweit in den kommenden Jahren 150 Plattformen benötigt werden. Lebensdauer: 20, maximal 30 Jahre. Dann muss Ersatz her. „Das sind riesige Auftragsvolumen. Selbst wenn ein Teil der Arbeiten auch woanders erfolgen wird – der Stahlbau möglicherweise in Polen –, bleibt Wertschöpfung in Milliardenhöhe in MV“, so Janecek.

Er berichtet von „intensiven Gesprächen“ – und bestätigt, dass eine Entscheidung bevorstehe. „Wir können es uns nicht leisten, dass Plattformen zurzeit fast ausschließlich in Asien gebaut werden. Deutschland braucht eine Serienfertigung in Rostock. Das ist der perfekte Standort.“

Janecek weiter: „Wir bedauern, dass es noch kein Ergebnis gibt. Die ‚Zeitenwende‘, die der Bundeskanzler ausgerufen hat, umfasst ausdrücklich nicht nur die Belange des Militärs. Wir brauchen einen schnellen Ausbau der erneuerbaren Energien, weil nur das am Ende günstige Energiepreise für die Verbraucher gewährleisten kann.“

Neue Hallen auf der Neptun-Werft in Rostock?

Gewerkschaftskreise hatten einst von etwa 600 Jobs gesprochen, die im Plattformbau entstehen könnten. Mittlerweile ist von rund 300 Arbeitsplätzen die Rede – plus denen bei Zulieferern. Die Meyer-Gruppe hatte der OZ schon vor Wochen bestätigt, dass sie in das Plattformgeschäft einsteigen will, selbst Planungen für neue Werfthallen an der Warnow gibt es.

