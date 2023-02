﻿Smulders-Ansiedlung mit bis zu 1000 Jobs in Rostock: Das ist der aktuelle Stand

Dieter Janecek (Grüne), neuer Koordinator für maritime Wirtschaft der Bundesregierung, forderte beim Antrittsbesuch in Rostock eine schnelle Entscheidung zur Smulders-Ansiedlung auf dem Werftgelände in Warnemünde.

Rostock. Innerhalb der Bundesregierung steigt der Druck auf Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD), grünes Licht für eine Industrie-Ansiedlung auf dem Gelände des Warnemünder Marinearsenals zu geben. Das Vorhaben sei nicht nur für die Region wichtig, sagte Dieter Janecek (Grüne), neuer Maritimer Koordinator der Bundesregierung bei seinem Antrittsbesuch in Rostock, sondern für die gesamte deutsche Industrie und die Energiewende.

Das belgische Unternehmen Smulders will in Warnemünde auf einem ungenutzten Teil der früheren MV Werft Konverterplattformen für Offshore-Windparks bauen – in Abstimmung mit der Marine, die das gesamte Areal 2022 aus der Insolvenzmasse übernommen hat. Janecek sieht in der Ansiedlung eine Grundsatzentscheidung, ob Deutschland bei dieser Zukunftstechnologie den Anschluss hält oder zurückfällt.

Stückpreis pro Plattform: Bis zu zwei Milliarden Euro

Es geht um einen Milliardenmarkt: Bis 2045 würden allein in Deutschland 33 dieser auf hoher See installierten Umspannwerke zum Stückpreis von 1,5 bis 2 Milliarden Euro gebraucht. Europa- und weltweit sei die Nachfrage nach den Plattformen noch um ein Vielfaches höher. Janecek: „Da ist viel Musik im Spiel.“ Noch werde intensiv verhandelt, in der Bundesregierung, aber auch zwischen Berlin und Schwerin. Die Gespräche laufen bereits seit dem Frühjahr 2022.

Kommentar: Warum Offshore-Plattformen für den Werftstandort Warnemünde die Lösung wären

Schwerins Wirtschaftsminister Reinhard Meyer (SPD) erwartet offenbar eine baldige Entscheidung. Das Vorhaben sei „zeitkritisch“, sagte Meyer am Rande einer Konferenz mit Vertretern der maritimen Wirtschaft in Rostock. Möglich seien bis zu 1000 Arbeitsplätze, falls die Plattformen in Rostock gebaut werden. Eine rasche Entscheidung ist nötig, so Janecek, weil wichtige Ausschreibungen für den Bau von Konverterplattformen anstehen.

Arbeitgeber fordern Entscheidung im „Deutschland-Tempo“

Auch Arbeitgeber und Gewerkschaften machen Druck. „Es ist zu wünschen, dass der neue maritime Koordinator der Bundesregierung hier vor allem im Verteidigungsministerium mithilfe des Kanzler-Mottos ‚Deutschland-Tempo‘ baldige Entscheidungen befördern kann“, erklärt Nico Fickinger, Hauptgeschäftsführer beim Arbeitgeberverband Nordmetall.

In Warnemünde wurden bereits Konverterplattformen für Offshore-Windparks gebaut, hier die Plattform DolWin gamma im Jahr 2016. © Quelle: Frank Söllner

Die Gewerkschaft IG Metall hatte gehofft, dass Janecek mit „guten Nachrichten nach Rostock kommt“. Bezirksleiter Daniel Friedrich: „Wir brauchen endlich eine positive Entscheidung, damit hunderte Arbeitsplätze mit Tarif in einer Zukunftsbranche entstehen können.“

Marine lässt Risiken ziviler Nutzung untersuchen

Ein Sprecher des Verteidigungsministeriums erklärt auf Nachfrage nur, dass weiter verhandelt werde. Wann eine Entscheidung fällt, sei derzeit offen. In Bundeswehrkreisen heißt es, die Gespräche würden auf höchster Ebene geführt. Zudem liefen demnach noch Untersuchungen, ob ein Plattformbau neben dem Arsenal machbar sei – ohne Sicherheits- und technische Risiken für die Marine.

Das Warnemünder Marienarsenal wurde im Januar offiziell in Betrieb genommen. Es war einer der letzten Amtshandlungen von Pistorius’ Vorgängerin Christine Lambrecht (SPD), die eine zivile Mitnutzung skeptisch sah. Die Warnemünder Werft baute bereits als „Nordic Yards“ mehrere Konverterplattformen für die Nordsee.