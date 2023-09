Kostenfrei bis 13:32 Uhr lesen

Ausbildung für Einsätze

Ein Dutzend Hubschrauber von Polizei und Bundespolizei ist am Mittwoch auf dem Flugplatz in Güttin gelandet. Seit Wochenbeginn ist die Luftfahrerschule für den Polizeidienst in ihrer Taktikwoche mit zwölf Hubschraubern bundesweit am Himmel unterwegs. Mit Video