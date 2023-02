﻿Smulders: Warum Offshore-Plattformen für den Werftstandort Warnemünde die Lösung wären

Seit fast einem Jahr ringt das belgische Unternehmen Smulders darum, in Warnemünde Offshore-Plattformen bauen zu können. Doch das Verteidigungsministerium bremst. Eine Absage an Smulders hätte negative Folgen weit über die Region hinaus, kommentiert OZ-Redakteur Gerald Kleine Wördemann.

Die Offshore-Konverterplattform „Dolwin Gamma“ 2017 in der Warnemünder Warnow-Werft.

Rostock. Für den Industriestandort MV hängt viel von dieser Entscheidung ab. Die einst stolzen Werften in Wismar, Warnemünde und Stralsund haben seit der vorerst letzten Insolvenz mächtig Federn gelassen. Wie es in Stralsund weitergeht, ist noch unklar. In Warnemünde hat die Marine mit 500 Beschäftigten einen Reparatur-Standort eröffnet, lediglich Wismar steht mit dem Weiterbau des ehemaligen „Global Dream“-Kreuzfahrtschiffs vergleichsweise gut da. Später sollen hier U-Boote gebaut werden.

Der Bau von Konverterplattformen, wie ihn die belgische Firma Smulders in Warnemünde umsetzen möchte, wäre ein echtes Lebenszeichen. 1000 Jobs in einer Zukunftsbranche mit riesigem Marktpotenzial. Großspurige Versprechen kennt man hier zur Genüge. Aber das hier klingt nicht nur gut, es hat auch Substanz. Dass sie solche Plattformen bauen können, haben die Schiffbauer bereits mehrfach bewiesen.

Das Zögern der Bundeswehr wirkt auf Außenstehende wenig nachvollziehbar. Für die Marine war es ein Glücksfall, dass sie die Warnemünder Werft übernehmen konnte. Keine Frage, das Arsenal ist für Warnemünde eine gute Sache. Aber hier geht noch mehr. Ohne Plattform-Bau würde eine große Chance verpuffen, weit über die Region hinaus.