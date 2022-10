﻿Belgier wollen auf Warnemünder Werft: Jetzt soll Kanzler Scholz 1000 Jobs für Rostock retten

Es geht um 1000 Jobs, bezahlt nach Tarif: Am Freitag will die belgische Smulders-Gruppe Klarheit, ob sie Teile der Werft in Warnemünde mieten darf, um dort Konverter-Plattformen zu bauen. Das Verteidigungsministerium mauert, die Landesregierung und die Gewerkschaft machen Druck. Das letzte Wort soll nun der Bundeskanzler haben.

Rostock. Am Freitag läuft die Frist ab. Dann entscheidet sich, ob 1000 neue Jobs in Rostock entstehen oder nicht: Der belgische Offshore-Riese Smulders erwartet nach OZ-Informationen bis zum 7. Oktober eine verbindliche Aussage, ob er Teile der ehemaligen MV Werften in Warnemünde vom Bund pachten kann oder nicht.

Weil das zuständige Bundesverteidigungsministerium weiterhin mauert, wird das Thema nun zur Chefsache: Gewerkschaften und auch die Landesregierung haben Bundeskanzler Olaf Scholz eingeschaltet. Er soll jetzt den Weg für den Bau von Konverter-Plattformen an der Ostsee frei machen. Die IG Metall kritisiert unterdessen Verteidigungsministerin Christine Lambrecht und deren Staatssekretärin Margaretha Sudhof (beide SPD) scharf.

IG Metall: „Die Ministerin wäre schuld“

„Smulders braucht am Freitag Klarheit. Sonst gehen die in die Niederlande“, sagt Stefan Schad, Geschäftsführer der IG Metall Rostock-Schwerin. Denn das Unternehmen – Teil des französischen Milliarden-Konzerns Eiffage – hat selber Druck: Europa will die Produktion von Windstrom auf hoher See binnen weniger Jahre versiebenfachen. Dazu braucht es Windmühlen – und Konverter-Plattformen. Auftraggeber dafür sind die großen Netzbetreiber wie 50Hertz oder auch Tennet. „Die Kunden wollen wissen, ob und wann Smulders liefern kann“, so Schad.

Die Belgier wollen unbedingt nach Warnemünde – und sind bereit, dafür auch finanziell einiges möglich zu machen: Der Gewerkschaft IG Metall haben die Belgier bereits zugesichert, sich dem Tarif der Branche anschließen zu wollen. Und: Smulders komme nicht für einige wenige Aufträge nach Warnemünde, sondern wolle die südliche Fläche des Werftgeländes „langfristig mieten“.

Doch das Ganze drohe nach wie vor am Berliner Verteidigungsministerium zu scheitern: „Ich weiß nicht, warum die Ministerin und ihre Staatssekretärin zögern“, sagt Gewerkschafter Schad. In der vergangenen Woche habe der Bund prüfen lassen, ob nicht eigene Behörden auch noch Flächen benötigen. „Man hört da immer mal wieder Ideen, aber nichts davon bringt uns 1000 gut bezahlte und sichere Jobs“, so Schad. „Berlin muss nicht wochen- und monatelang prüfen. Es gibt eine gute, sichere Chance mit Smulders. Die muss das Ministerium nur ergreifen.“

Verteidigungsministerium mauert im Fall Warnemünde

Schad weiter: „Wenn die Belgier nicht nach Rostock kommen, sind allein Ministerin Lambrecht und Staatssekretärin Sudhof schuld daran.“ Deutschland habe bereits zu großen Teilen die Produktion von Solar-Anlagen verloren. „Auch Windrad-Flügel werden nicht mehr bei uns gebaut“, so Gewerkschafter Schad. „Wenn wir nun auch beim Ausbau der Windkraft auf See schlafen und keine eigenen Produktionskapazitäten aufbauen, wäre das ein fataler Fehler.“

Auch auf OZ-Anfrage gibt es aus dem Verteidigungsministerium keine klaren Aussagen: Zur Kritik an der Hausleitung äußere man sich grundsätzlich nicht, die Ergebnisse der Standort-Prüfung seien „intern“ und einen neuen Sachstand in Sachen Smulders gebe es nicht, so ein Sprecher des Ministeriums.

Schwesig über Jobs in Warnemünde: „Wollen Lösung finden“

Nicht nur die Gewerkschaft macht sich aber für die Belgier stark: Ministerpräsidentin Manuela Schwesig und Wirtschaftsminister Reinhard Meyer (SPD) haben das Thema zur Chefsache gemacht. Am Donnerstag sollen sowohl Staatskanzlei als auch Wirtschaftsressort pausenlos mit Berlin telefoniert haben. Offiziell sagt Schwesig nur: „Ich würde mich natürlich freuen, wenn es uns gelingt, das Unternehmen nach Warnemünde zu holen. Die Landesregierung hofft, dass wir eine gemeinsame Lösung finden können.“

Zuvor hatte sich auch schon das Wirtschaftsministerium von Grünen-Minister Robert Habeck für die Plattform-Pläne ausgesprochen. Nun läuft es offenbar auf ein Machtwort von Kanzler Scholz hinaus.