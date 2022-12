﻿Holiday on Ice in Rostock: Schlussapplaus nach sieben Shows – besondere Pläne für 2023

Das furiose Finale von „Holiday on Ice“ gab es am Sonntag in der Rostocker Stadthalle – nach sieben Shows wird nun abgebaut. Fans der Revue dürfen sich aber freuen. Denn 2023 soll es ein ganz besonderes Gastspiel geben. Was bereits bekannt ist.

Bis Sonntagnachmittag gastierte Holiday on Ice mit der Show „A New Day“ in der Rostocker Stadthalle.

Rostock. Spektakuläre Sprünge, Drehungen, Feuer, Eis und Lichteffekte: „Da weiß man gar nicht, wo man zuerst hinschauen soll“, sagt Daniela Bull. Zusammen mit ihrer Tochter Emma ist die Thulendorferin zu „Holiday on Ice“ in die Rostocker Stadthalle gekommen – und beide sind schon in der Pause schwer begeistert.

Ähnlich ging es in diesem Jahr rund 14 300 anderen Besuchern, die bei den sieben Shows live dabei waren. „Uns war klar, dass wir nicht an die Rekorde von 2019 anknüpfen können, wo wir mit insgesamt mehr als 21 000 Besuchern bei jeder Show nahezu ausverkauft waren“, sagt Stadthallen-Chefin Petra Burmeister. Mit der aktuellen Bilanz sei aber zumindest das wirtschaftliche Ziel erreicht worden. „Und das Wichtigste: Die Besucher sind glücklich“, so Burmeister nach der letzten Show am Sonntagnachmittag. Sie hätte seit der Premiere am Donnerstag viel Feedback bekommen; persönlich, aber auch per SMS. „Und die Menschen sind happy, dass die Show wieder stattgefunden hat“, sagt sie.

Daniela Bull war mit Tochter Emma (9) bei „Holiday on Ice“ und beide schwer begeistert. © Quelle: Ove Arscholl

Zwei Jahre gab es durch die Pandemie keine Eisrevue in Rostock, obwohl die für viele Hansestädter und Besucher aus dem ganzen Land fest zur Vorweihnachtszeit gehört. Annett Schmidt kauft vor Ort direkt Tickets für 2023 – noch ohne ein Motto der Show zu kennen. „Das ist egal, es wird sowieso jedes Jahr besser“, sagt die Rostockerin.

Zusammen mit ihrer Tochter, ihrer Schwester und deren Tochter hat Annett Schmidt in der Stadthalle einen tollen Adventssonntag verbracht. „Immer ohne Männer“, sagt sie lachend. Kommendes Jahr soll auch die Enkelin erstmals mit, deshalb wird gleich ein Ticket mehr gekauft. „Wir nehmen immer die Vorstellung am Sonntagmittag. Und immer Block G, das ist der Beste“, sagt Annette Schmidt, während sie die Tickets für das nächste Jahr in der Handtasche verstaut.

Tickets für 2023: Katharina Schmidt (v. r.), Annett Schmidt und Ramona Büttner haben den Frühbucherrabatt genutzt und sich bei Stadthallen-Mitarbeiterin Astrid Klebba die Eintrittskarten für Holiday on Ice gekauft. Im kommenden Jahr wird die Revue 80 Jahre alt. © Quelle: Ove Arscholl

Dass 2023 auch für die Produktion „Holiday on Ice“ und alle Darsteller ganz besonders werden wird, steht bereits fest. Denn dann wird das 80-jährige Bestehen der Eisrevue gefeiert. Und das mit rekordverdächtigen Zahlen. Schließlich haben in dieser Zeit mehr als 330 Millionen Zuschauer auf fünf Kontinenten eine von über 100 verschiedenen Shows erlebt. „Ich bin mir sicher, dass es auch kommendes Jahr wieder cool und modern wird. Denn das Alter merkt man der Show wirklich nicht an“, sagt Stadthallen-Chefin Petra Burmeister, die schon einige der bisherigen Jubiläums-Revuen miterleben durfte.

In Rostock war das nun zu Ende gegangene Gastspiel namens „A new day“ bereits die 18. Show von „Holiday on Ice“. Bis April ist das 34 Eiskunstläufer und vier Akrobaten umfassende Ensemble noch bundesweit unterwegs. Kaum war in der Stadthalle der lang anhaltende Schlussapplaus verklungen, ging es schon mit dem Abbau los. Denn die spektakuläre Bühne gibt es nur einmal, da muss alles schnell gehen.

„Wer immer ein paar Tage vorher in die Stadt kommt, ist der Eismeister mit seinem Team. Bei uns hat er am vergangenen Montagmorgen losgelegt. Und Mittwoch wurde dann die Technik aufgebaut“, erzählt Petra Burmeister. Der Abbau ginge wesentlich schneller – schon Montagnachmittag wird in der Stadthalle nichts mehr vom Eiszauber zu spüren sein. Schließlich stehen normalerweise direkt die nächsten Shows an. „Dass wir diesmal drei Tage Pause haben – bis zum Konzert von Kontra K am Freitag – das ist schon eine Ausnahme“, so die Stadthallen-Chefin.

Nadine Raschke hat sich mit Tochter Leonie (11) bereits Tickets für 2023 gesichert. © Quelle: Ove Arscholl

Für kommendes Jahr stehen die „Holiday on Ice“ Termine bereits fest: Zwischen 30. November und 3. Dezember sind wieder sieben Shows geplant. Gut 700 Karten sind bereits verkauft. Denn während überall die Kosten steigen, hat die Stadthalle die Ticketpreise gerade gesenkt: Wer sich bis zum 31. Dezember im Vorverkauf Karten für die Eisrevue sichert, bekommt 20 Prozent Rabatt. Nadine Raschke und Tochter Leonie (11) haben bereits zugeschlagen. „Uns gefällt die Show richtig gut, das Eislaufen, die Technik und die Kostüme“, schwärmt die Rostockerin. Und deshalb soll es auch nicht bei den bisherigen drei Besuchen bleiben – 2023 wollen Mutter und Tochter wieder live und ganz nah mit dabei sein, wenn die Kufenprofis übers Eis schweben, springen und fliegen.