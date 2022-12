﻿Nach Hängepartie beim Bund: So kämpfen Rostocker für Smulders und neue Jobs

Auf dem alten Werftgelände in Warnemünde will sich der belgische Konzern Smulders ansiedeln und mehr als 1000 neue Jobs schaffen. Doch der Bund, dem das Areal gehört, zögert eine Entscheidung hinaus. Das wollen einige Rostocker nicht hinnehmen – sie wollen für die Ansiedlung kämpfen.

Rostock. Die Hansestadt kämpft um neue Jobs: In Rostock wurde jetzt eine Petition gestartet, um Unterschriften für die Ansiedlung des Unternehmens Smulders zu sammeln. Der belgische Konzern will in Rostock Konverter-Plattformen für Offshore-Windparks bauen – und das am liebsten direkt an der Kaikante, auf dem alten Werftgelände Warnemünde. Obwohl Stadt und Land die Ansiedlung begrüßen, gibt es Probleme. Denn das Gelände gehört mittlerweile dem Bund und wird vom Marinearsenal genutzt. Verteidigungsministerin Christine Lamprecht (SPD) verweigert bisher eine Zusage für Smulders, angeblich aufgrund von Sicherheitsbedenken.

Sybille Bachmann will das nicht hinnehmen. Deshalb hat die Vorsitzende der Bürgerschaftsfraktion Rostocker Bund gemeinsam mit Roger Schmidt von den Freien Wählern eine Petition gestartet. "Der Ausbau der Windparks wartet nicht auf das Verteidigungsministerium, die Aufträge würden ins Ausland gehen, die geplagte Werftenregion weiter gebeutelt", erklären die Initiatoren. "Auf dem ehemaligen Gelände der MV Werften haben sowohl das Marinearsenal der Bundeswehr als auch Smulders Platz! Bedenken lassen sich ausräumen und Probleme gemeinsam lösen", sagen Bachmann und Schmidt. Beide wollen deshalb schnellstmöglich Unterschriften sammeln, um zu zeigen, dass die Hansestadt und ihre Bürger die Ansiedlung und die mehr als 1200 neuen Jobs wollen. Wer dieses Anliegen unterstützen möchte, kann hier unterschreiben:

Dass das Verhalten des Bundesministeriums in der Hansestadt auf wenig Verständnis trifft, zeigt beispielsweise ein Kommentar von Tom Märker. „Die bereits viel zu lange und verantwortungslos hinausgezögerte Energiewende sollte jetzt nicht auch noch wegen lapidarer Formalia verhindert werden“, begründet er seine Unterschrift unter der Petition, die noch zwei Monate läuft.

