﻿Warme Unterwäsche gegen kalte Büros: So halten Firmen ihre Mitarbeiter fit

Rostock. Schietwetter und dann auch noch die Heizung im Büro runterdrehen? Die Firmen sind aufgrund der Energiekrise dazu angehalten und die Mitarbeiter frieren. Doch einige Unternehmen in MV lassen sich was einfallen, um ihre Angestellten bei Laune zu halten. Mit einer heißen Idee geht die Firma Liebherr in Rostock ins Rennen.

Da 70 Prozent des gesamten Erdgasverbrauches des Unternehmens zum Heizen genutzt wird, wird die Temperatur in den Büros, Werkhallen und Fluren abgesenkt, wie Pressesprecher Dieter Schmidt verkündet. „Trotzdem muss niemand frieren. Um den aktuell tieferen Temperaturen in den Gebäuden entgegenzuwirken, erhalten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei Bedarf Thermowäsche.“ Die Thermowäsche aus langem Oberteil und langer Hose schützt auch die Mitarbeiter im Büro bei ausdauerndem Sitzen vor Kälteattacken.

Heiße Wäsche für mehr Wärme

Nicht auf Wäsche, sondern auf Vitamine setzt hingegen die Ostseesparkasse, um ihre Mitarbeiter gesund zu halten. Roberto Wendt von der Ospa hat zu erzählen: „Ab nächste Woche stellen wir für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Obst zur Verfügung, also Vitamin C – das passt ja auch in die Erkältungszeit.“ Zugänglich für alle seien außerdem bereits als feste Größe vor Ort Wasserkocher, um sich Heißgetränke zubereiten zu können.

Die Mitarbeiter in den Filialen der Junge-Bäckerei müssen trotz abgesenkter Raumtemperatur auch nicht frieren, wie Gerd Hofrichter weiß. „Wir haben Fleecejacken und Hoodies für unsere Mitarbeiter und versuchen, die Türen geschlossen zu halten. Die Temperatur in den Filialen ist soweit runtergedreht, dass sich Gäste und Mitarbeiter noch wohlfühlen können.“ Lächelnd ergänzt er: „Das tolle Betriebsklima bei uns ist das, was wärmt.“

Thermowäsche und dicke Stiefel für den Job

Einige Firmen setzen indes auf die Selbstverantwortung der Mitarbeiter, damit einem an Schreibtisch und Co. die Kälte nicht in die Glieder kriecht – wie bei den Stadtwerken Rostock. Sprecher Alexander Christen formuliert es so: „Um Energie zu sparen, halten wir uns natürlich an die gesetzlichen Vorgaben zur Höchsttemperatur in Arbeitsräumen. Jeder hat ein anderes Wärmeempfinden. Temperatursensible Mitarbeitende sorgen mit wärmerer Bekleidung vor.“

Dennoch scheint die Idee mit der Thermowäsche bei der arbeitenden Bevölkerung regen Anklang zu finden, wie Petra Bruhn vom gleichnamigen Berufsbekleidungsgeschäft in Rostock erlebt. „Die dreilagige Thermowäsche in Dunkelblau wird wirklich sehr viel angefragt“, sagt die 65-Jährige, die den Familienbetrieb seit 32 Jahren führt. „Unglaublich ist die gestiegene Nachfrage nach wasserdichten Winterstiefeln, die sind der Renner. Auch Handschuhe und Fleecejacken, gute Winterjacken und Pullover mit Wolle laufen gut – aber das war schon immer so.“