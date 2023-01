﻿So lief das Neujahrsbaden 2023 in Warnemünde

Die Zuschauer in Daunenjacke, Mütze und Schal, die Hauptdarsteller in Bikini oder Badehose: Am Warnemünder Strand fand am Sonntag das beliebte Neujahrsbaden statt. Was die Aktiven an ihrem Sport lieben und was die Zuschauer sagen.

Auch dieses Jahr haben wieder viele Menschen am Neujahrsbaden in Warnemünde teilgenommen.

Rostock. „Kühlschrankware hält sich länger“: Bei dem Spruch seiner Mitbaderin muss Fred Schmidt schmunzeln. Denn dass Eisbaden gesund und fit hält, dafür ist der 84-Jährige das beste Beispiel. Natürlich ließ es sich Schmidt auch nicht nehmen, am Neujahrstag in die Fluten der Ostsee zu springen. „Und ich hatte sogar auf Sonne gewettet“, sagte er angesichts des Wetters am 1. Januar 2023.

Auch die Windböen hielten die Eisbader der Rostocker Seehunde nicht von ihrer Tradition ab. Stephan Rambow war spontan und zum ersten Mal dabei. „Ich wollte das schon lange machen. Jetzt habe ich den Vorsatz aber endlich mal in die Tat umgesetzt“, erklärte der Rostocker. Das Gefühl nach dem Bad in der 6,5 Grad kalten Ostsee sei unbeschreiblich. „Selbst wenn man nicht wollen würde – man kann nicht anders, als zu lächeln. Der Körper ist voller Adrenalin“, erzählte Rambow, nachdem er sich wieder warm angezogen hatte.

Für Cornelia Kunze können die Argumente für das Eisbaden noch so gut sein. „Meine Saison in der Ostsee startet im Mai, 15 Grad reichen mir auch schon als Untergrenze“, sagte sie lachend. Dennoch war die Rostockerin zum Strand gekommen. „Als moralische Unterstützung für meinen Mann.“ Gatte Ralf Kunze ist seit Jahren bei den Eisbadern aktiv und taucht zwischen September und April einmal pro Woche in der Ostsee ab.

Jens Reinhold ging am Sonntag sogar mehrfach ins Wasser. Erst, um vor der Veranstaltung die Temperatur im Meer zu ermitteln. Dann im Kostüm des irischen Koboldes, denn in Irland hatte er bis vor ein paar Jahren gelebt. Und beim dritten Mal ging Reinhold nochmal mit Badekappe und Schwimmbrille zum Schwimmen in die Ostsee. Wie lange es jeder im Wasser aushalte, hänge von der Erfahrung und dem Training ab. „In der Regel sagt man, bei zehn Grad sollten es maximal zehn Minuten sein. Bei sechs Grad also sechs Minuten“, nannte er Beispiele.

Rostocker Eisbademeisters in Warnemünde dabei

Michael Lübs, Uli Krüger, Angie Wohlfeil und Angela Frommke hielten länger durch. Das Quartett gehört zu den Eisbademeisters, die immer Freitagnachmittag in Warnemünde in die Ostsee springen und dabei Spenden für den guten Zweck sammeln. „Wir machen aber auch viel mit den Seehunden gemeinsam, springen zusammen ins Meer und waren auch bei der Wintersonnenwende mit ihnen in Dänemark“, sagte Lübz. Konkurrenz gebe es keine, das Eisbaden verbinde.

Und findet immer mehr Nachahmer. „Wir haben während der Coronazeit viele neue Mitglieder gewinnen können“, erzählte Achim Rehberg von den Seehunden. Die können offenbar auch einiges ab. Denn vor vier Wochen wurde mit 1,5 Grad die bisher tiefste Wassertemperatur der laufenden Saison gemessen.

Dagegen waren die Temperaturen am Neujahrstag fast schon mild. Für einen Farbtupfer sorgten Silke Bandilla und Dorina Starck in ihren Woll-Bikinis. „Die strickt unsere Mama Lindi Rehberg alle selbst“, erzählten sie voller Stolz. Möglich, dass bis nächstes Jahr neue Exemplare dazukommen. „Im Winter bin ich eisbaden und stricke. Im Sommer habe ich dafür keine Zeit mehr, da bin ich im Garten“, erzählte die 80-Jährige, die durch ihre Familie zum Eisbaden gekommen ist. Mittlerweile gehört der Sprung in die Ostsee zur Familientradition, auch die 12-jährige Urenkelin macht mit. Dass es auch künftig Eisbader geben wird, bewies eine Schwimmerin, die sogar mit Babykugel in die Ostsee sprang. Um den Nachwuchs müssen sich die Seehunde also keine Sorgen machen.