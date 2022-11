﻿Alphatiere auf Kuschelkurs: So lief das OZ-Wahlforum zur Rostocker Oberbürgermeister-Stichwahl

Michael Ebert oder Eva-Maria Kröger, wer wird nächster Chef im Rostocker Rathaus? Beim OZ-Wahlforum gaben sich die beiden Kandidaten harmonisch. Vor allem ein Thema sorgte am Dienstag für Emotionen – und beim Stichwort DDR-Vergangenheit überraschte Ebert mit einer klaren Aussage.

Rostock. Eins dürfte klar sein nach diesem Abend: Die nächste Person auf den Chefsessel im Rathaus hat in Sachen künstlerischer Ausdruck noch Luft nach oben. Wo wird Rostock in sieben Jahren (also nach Ende ihrer Amtszeit) stehen, lautete die Aufgabe. Die beiden Stichwahlkandidaten Eva-Maria Kröger (Linke) und Michael Ebert (parteilos, für CDU, FDP und UfR) mussten sie zeichnerisch umsetzen.

„Meine Karriere an der Kunsthochschule wäre damit wohl beendet“, sagte Kröger nachher selbstkritisch. Nicht viel besser erging es Ebert, dessen Theater-Neubau verdächtig dem Teepott ähnelte.

Michael Ebert hat sein Bild von Rostock gezeichnet. © Quelle: Ove Arscholl

Und so sieht Eva-Maria Kröger Rostock in sieben Jahren. © Quelle: Ove Arscholl

Und das passierte sonst noch beim OZ-Stichwahlforum, das von OZ-Ressortleiter Andreas Meyer und Vize-Ressortleiterin Claudia Labude-Gericke moderiert wurde.

Das sagt sie über ihn

Man gehe „nett“ miteinander um, die Debatte sei „niveauvoll“, es herrsche eine „ordentliche Gesprächskultur“. Aber was stört Eva-Maria Kröger an Michael Ebert? „Gar nichts“. Nur dass sie von ihm regelmäßig „in die ideologische Ecke“ gestellt werde, auch wenn es um Sachpolitik geht. „Das Menschliche ist nicht das Problem“.

Als „Alphatiere bezeichnete ein Zuschauer die Landesabgeordnete und den Polizisten. Zwei Alphatiere auf Kuschelkurs, so wirkt das Duell zum Wahlkampffinale stellenweise.

Was sie besser könne als er? „Ich bin diplomatischer und zugewandter als Herr Ebert.“ Außerdem möchte sie ein „Arbeitstier“ sein und kein „Außenpolitiker“ wie Claus-Ruhe Madsen, dessen überregionale Medien-Dauerpräsenz „Lust auf Rostock“ gemacht habe.

Und was hält er von ihr?

Sie sei eine „authentische Persönlichkeit“, mit der er „ein Stück weit zusammengewachsen“ ist, wie auch immer das gemeint sein mag. Man kenne sich schon seit 20 Jahren, der Umgang sei fair.

Politisch sieht Ebert da schon mehr Distanz. „Sie kommt aus einer Partei, die meine Jugend und Kindheit ausmacht.“ Das ist nicht positiv gemeint. Doch dazu später mehr.

Seinen Vorteil sieht der Leiter der Bereitschaftspolizei in seinem Chef-Bonus. Er habe 30 Jahre Erfahrung darin, sich um „Prozesse“ zu kümmern und Menschen mitzunehmen. Er wolle die Bürokratie reformieren und „Stadtverwaltung neu denken“.

Verkehr

Eine Frage im Forum: Wie soll der kostenlose Nahverkehr, den sie wollen, finanziert werden, Frau Kröger? Sie sagte dazu: Das sei eine Vision, die nicht sofort umgesetzt werden müsste, wenn sie am Sonntag gewinnt. Aktuell sei das nicht bezahlbar. Trotzdem müssen der Nahverkehr „wieder günstiger werden“.

„ÖPNV spielt eine wichtige Rolle, aber ganz kostenlos ist er nie“, meint Ebert. Das 49-Euro-Ticket sei ein guter Weg, man müsse die Leute animieren, umzusteigen.

Gewerbeansiedlungen

Firmen, die sich ansiedeln wollen, müsse der Flächenkauf erleichtert werden, sagt Michael Ebert. „Wir sind in einer spannenden Phase.“ Rostock als wachsender Energiestandort, vor allem im Hafen, werde für die Industrie interessanter. Die Stadt müsse ihre Grundstückspolitik ändern, sonst vergehen Chancen ungenutzt.

Die Hafenentwicklung ist extrem wichtig, findet auch Kröger. Aber schon jetzt gebe es „Flächenkonkurrenz“. Wo entstehen Wohnungen, Erholungsgebiete, Betriebe? Dafür müsse der neue Flächennutzungsplan wichtige Vorentscheidungen treffen. Aber Rostock dürfe nicht die Fehler der Vergangenheit wiederholen und Grundstücke verschleudern, um kurzfristig Geld in die Stadtkasse zu bekommen, meint die Politikerin.

Was wird aus der Mittelmole in Warnemünde?

„Eine Perle“ und ein „toller Raum, den man entwickeln kann“, meint Eva-Maria Kröger. Sie sei „Fan“ von Wohnungen für Einheimische statt Ferienappartements. Dazu kleine Geschäfte und ein Park. Kurzum, „ein Raum nicht nur für Touristen, sondern auch für die Menschen in Warnemünde“.

Da will Ebert nicht widersprechen. Der Platz sei „viel zu schade, um Wohnmobile abzustellen“. Die Bürger sollten entscheiden, was damit passiert.

Theater-Neubau

Auch nach mehr als 20 Jahren hat das Dauerbrenner-Thema nichts an Wirkung eingebüßt. Laute Zwischenrufe, spontane Monologe von Besuchern mit flammenden Appellen für ein neues Bühnenhaus – kurz gerät die bis dahin geordnet verlaufende Veranstaltung ein wenig aus dem Ruder.

„Natürlich ist das Theater für Rostock wichtig“, erklärt Kandidat Ebert. Das hätte schon vor zehn Jahren gebaut werden können, zum halben Preis im Vergleich zu heute. Aber die veranschlagten 185 Millionen reichten hinten und vorne nicht, weil viele Kosten gar nicht berücksichtigt wurden, etwa für die Technik.

Kandidatin Kröger: Bei der Buga habe sich die Stadt „planerisch und finanziell übernommen“ und dabei ignoriert, dass sie mit dem Theaterneubau ja schon ein Großprojekt vor sich hin schiebe. Wann genau das neue Theater kommt, wusste sie auch nicht, aber es werde unbedingt gebraucht. Kröger: „Niemand hat einen Rotstift angesetzt.“

Haben Kleingärten eine Zukunft?

Das wollte eine Gartenbesitzerin aus dem Publikum wissen. Schließlich gebe es da dieses neue Gartenkonzept, 2800 Parzellen sollten „geschliffen“ werden. Steilvorlage für die OB-Bewerber. Beide berichteten stolz von ihrem Kleingarten-Hintergrund. Ebert erntete mit seinen Eltern Tomaten, Kröger konnte sogar auf ihre Mutter verweisen, die einen Gartenverein leitete.

Zahlreiche Besucher haben das Wahlforum mit den OB-Kandidaten im OZ-Saal verfolgt. © Quelle: Ove Arscholl

Ebert verspricht: Wenn Kleingärten an einer Stelle verschwinden, müssen woanders neue angelegt werden. Niemand habe die Absicht, Kleingärten zu schleifen, versichert Kröger. Mit dem neuen Stadtgartenkonzert werde nur anders gezählt. 15 000 Gärten gebe es in Rostock, die würden bleiben.

DDR-Vergangenheit

Wo waren sie am 4. Oktober 1989, wollte ein Besucher von Michael Ebert wissen. Der Beamte räumte ein, dass er damals als 18-Jähriger im Stasi-Wachregiment „Feliks Dzierzynski“ in Dresden an einem Einsatz beteiligt war. Damals räumten Volkspolizisten mit Gewalt den Bahnhofsvorplatz, der voller Menschen war, die zu den Zügen Richtung Budapest stürmten.

Michael Ebert (2. v. l.) und Eva-Maria Kröger (3. v. l.) stellten sich den Fragen der OZ-Redakteure Andreas Meyer und Claudia Labude-Gericke. © Quelle: Ove Arscholl

Er habe damals auf der falschen Seite gestanden, sagt Ebert, er schäme sich dafür. Für jene, die auf der anderen Seite standen, empfinde er „Hochachtung“. Der Vorfall habe ihn „zu dem Menschen gemacht, der ich heute bin“, zu einem „felsenfesten Demokraten“.

Kröger wurde gefragt, wie sie es hinnehme, dass in ihrer Landtagsfraktion ein ehemaliger Stasi-Zuträger wie Torsten Koplin arbeitet. „Aufarbeitung ist wichtig“, antwortet sie, dafür setze sie sich stets ein. Koplin stehe offen für seine Fehler ein. Die Gesellschaft habe ihm erlaubt, dass er das macht, was er heute macht. Ehrliche Menschen dürfe man nicht ausschließen.

Warum nicht zusammen regieren?

Menschlich können die beiden gut miteinander, soviel steht fest. Warum denn nicht das OB-Amt auf vier Schultern verteilen, fragte ein Zuhörer. Das sehe die Kommunalverfassung nicht vor. Vielleicht will Michael Ebert ja Senator werden, unter Oberbürgermeisterin Kröger, flapste die Kandidatin. Ein ähnliches Angebot von ihm an sie war nicht zu vernehmen.

Bleibende Werte schufen beide an diesem Abend auf jeden Fall: Ihre selbst gemalten Bilder werden versteigert, zu Gunsten der diesjährigen OZ-Weihnachtsaktion.

Hier gibt es die ganze Veranstaltung als Video zum Nachschauen.