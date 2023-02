﻿Rostocks Skater glücklich: So soll ihr Park im Zentrum umgebaut werden

Für Rostocks Skater ist der Park in der August-Bebel-Straße ein beliebter Treffpunkt. Doch die Ausstattung der Anlage ist in die Jahre gekommen und soll nun saniert werden. Was geplant ist und wann es losgeht:

Rostock. Gute Nachrichten für alle rollenden Rostocker: Der Skaterpark in der August-Bebel-Straße wird noch im Frühling saniert. Die Anlage, auf der sich an schönen Tagen bis zu 100 Skateboarder, BMX- oder Rollerfahrer treffen, ist mächtig in die Jahre gekommen. „Zum Beispiel ist der Boden schon ziemlich verwittert, was bei Stürzen schmerzhaft werden kann“, sagt Benjamin Ripsch. Er ist Vorsitzender des mehr als 70 Mitglieder zählenden Rostocker Skateboard-Vereins, der 2021 als Sprachrohr der Szene gegründet wurde.

Und mehr noch: Bei den Sanierungsplänen für die Anlage in der August-Bebel-Straße waren die Skater von Anfang an stark mit involviert. „Die Zusammenarbeit mit den Ämtern aus dem Rathaus und der Fachfirma war super“, so Ripsch. Was in der Theorie so hervorragend geklappt hat, soll nun auch in der Realität wahr werden. „Der Auftrag für die Neugestaltung des Skaterparks ist ausgelöst. Geplanter Baubeginn ist Ende April 2023 und die Bauzeit beträgt – je nach Witterung – circa vier Wochen“, erklärt Stadtsprecher Ulrich Kunze.

Der Skaterpark in der August-Bebel-Straße wird saniert. Geplant sind neue Rampen und die Aufarbeitung des Bodenbelages. © Quelle: Yamato Living Ramps

Wenn pünktlich zum Start der Saison dann alles fertig ist, können sich die Nutzer auf zahlreiche Verbesserungen freuen. „Denn die neue Anlage orientiert sich sehr an unseren Ansprüchen. Unter anderem sind die neuen Rampen keine Fertigteile, sondern werden vor Ort aus Beton gebaut. Was viel mehr Freiheit bei den Formen ermöglicht“, erklärt Benjamin Ripsch. Nur eine der bisherigen Rampen soll stehen bleiben, alle anderen werden erneuert. Genau wie der Bodenbelag auf dem gesamten Gelände.

Erstmals eine Rampe für Rollifahrer

Neben Inlineskatern, Skateboardern, Roller- oder BMX-Fahrern könnten künftig auch Rollstuhlfahrer die Anlage nutzen. „Bisher ging es nicht, aber künftig gibt es auf der großen Rampe eine spezielle Auffahrt auch für Rollstuhlfahrer“, kündigt Ripsch an.

Die Stadt lässt sich die Erneuerung des Skaterparks rund 160 000 Euro kosten – der größte Teil aus dem Haushalt sowie eine 5000-Euro-Spende. Und die Anlage in der Nähe der Wallanlagen ist gefragt. „Dort sind die meisten Skater, weil der Park zentral liegt und gut erreichbar ist. Eigentlich hätte man ihn mit Blick auf die Nutzung und den Bedarf sogar noch ausweiten müssen“, so der junge Vereinsvorsitzende. Weil das aber nicht möglich war, setzen Rostocks Skater auf weiterhin gute und enge Zusammenarbeit mit dem Rathaus.

Wunsch: Skaten im Rostocker Stadthafen

Denn Wünsche und Möglichkeiten gebe es noch. „Neben dem im Zuge der Bundesgartenschau geplanten Skatepark, der im neuen Gehlsdorfer Stadtpark entstehen soll, wäre es natürlich toll, wenn auch im Stadthafen eine Möglichkeit zum Skaten geschaffen werden würde“, so Ripsch. Andere Städte seien dabei schon weiter und würden multifunktionale Bereiche für viele Bedarfe schaffen. „Und im Stadthafen wäre es ideal, weil sich dort eh viele treffen.“

Noch hat die Rostocker Verwaltung aber genug andere Baustellen: „Die vorhandenen zwölf Skateanlagen sind stark sanierungsbedürftig und werden nach und nach saniert“, sagt Stadtsprecher Ulrich Kunze. Das gelte beispielsweise für die Anlage im Barnstorfer Wald oder die am Schmarler Bach.