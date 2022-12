﻿„Helfen bringt Freude“: So viel Geld ist für die Rostocker Tafel bereits zusammengekommen

Es ist Hilfe, die ankommt: Bei der OZ-Weihnachtsaktion werden in diesem Jahr Spenden für die Rostocker Tafel gesammelt. Und die Hilfsbereitschaft der Hansestädter ist groß. Jeden Tag füllt sich das Konto, damit Bedürftige und ihre Familien nicht hungern müssen.

Rostock. Der nächste Meilenstein der diesjährigen OZ-Weihnachtsaktion ist zum Greifen nah: Bei „Helfen bringt Freude“ sind mittlerweile fast 80 000 Euro an Spenden für die Rostocker Tafel zusammengekommen. Ganz herzlichen Dank dafür an alle, die sich – auch anonym – beteiligen! Die Großzügigkeit der zahlreichen Spender beeindruckt, und jeder Euro hilft. Denn noch nie gab es so viele bedürftige Menschen, die sich bei den Ausgabestellen der Tafel Lebensmittel abholen, um ihren leeren Kühlschrank zu füllen. Das ist nicht nur, aber natürlich auch besonders an den Feiertagen wichtig. Das Geld, das die Leserinnen und Leser spenden, kommt deshalb auch direkt bei den Bedürftigen an und hilft, deren Not zu lindern.