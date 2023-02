﻿Solar-Boom in Rostock: So viele neue Anlagen wurden 2022 gebaut – und das sind die größten

Im vergangenen Jahr sind in Rostock so viele neue Photovoltaik-Anlagen gebaut worden wie noch nie. Für wie viele Haushalte es mittlerweile reicht, wo die größten Sonnen-Kraftwerke gebaut wurden, warum Supermärkte vorangehen und was die neuen „Erzeuger“ sagen

Rostock. Die Hanse- wird zur Öko-Stadt: In Rostock wird immer mehr grüner Strom erzeugt – vor allem auf den Dächern der Stadt. Denn trotz Lieferengpässen und Preisexplosion bauen sich immer mehr Eigentümer Photovoltaikanlagen auf ihre Gebäude.

Allein 2022 wurden 359 neue Anlagen in Betrieb genommen – so viele wie in keinem Jahr zuvor. Zusammen liefern sie genügend Energie für 300 der mehr als 35 000 Haushalte in Rostock. Das geht aus neuesten Zahlen der Bundesnetzagentur hervor. Insgesamt sind – ebenfalls laut Statistiken der Bundesbehörde – bereits 1339 Solaranlagen in der Hansestadt am Netz.

Viele kleine Anlagen in Rostock

Auffällig: Unter den neuen Sonnenstromanlagen, die ihre Energie ins Netz einspeisen, sind sehr viele Klein- und Kleinstanlagen, auch die sogenannten „Balkonkraftwerke“. So taucht in den Daten etwa eine Anlage auf, die „Gaffel Terrasse“ heißt und 0,6 Kilowatt Peak (kWp) liefert. Das ist nicht allzu viel: Um einen durchschnittlichen Vier-Personen-Haushalt zu versorgen, sollte eine Anlage um die zehn kWp haben.

Aldi baut die größte Anlage in der Hansestadt

Die größte neue Photovoltaik-Anlage steht in der Hinrichsdorfer Straße – auf dem Dach einer Immobilie, die Aldi gehört. Nach OZ-Recherchen hat der Discount-Riese auf seiner Filiale am Rande Dierkows genügend Solarpanels installiert, um mehr als 20 Durchschnittshaushalte komplett mit erneuerbarer Energie zu versorgen. Mit einer installierten Leistung von 221 kWp ist Aldis Projekt das größte des vergangenen Jahres an der Warnow.

Auf dem Dach des Aldi-Markts in der Hinrichsdorfer Straße befindet sich eine der größten neuen Photovoltaikanlagen in Rostock. © Quelle: Ove Arscholl

Ebenfalls zu den großen neuen Solarstromproduzenten in Rostock gehört die Landgesellschaft Mecklenburg-Vorpommern. Auch sie hat auf ihre Außenstelle am Biestower Damm Solaranlagen gebaut – genug, um immerhin sechs Haushalte zu versorgen. Auch der „Konzern“ Hansestadt wird grüner: Der kommunale Immobilienentwickler hat 2022 beispielsweise auf der Sporthalle An der Jägerbäk genügend Solar-Panels installieren lassen, um knapp drei Haushalte – rechnerisch jedenfalls – mit klimafreundlicher Energie beliefern zu können.

Oft rechnet es sich nicht – aber …

Fast genauso viel Sonnen-Strom produziert seit dem vergangenen Jahr auch Ralph Scharpenberg – auf dem Dach seiner Orthopädie-Technik-Firma am Werftdreieck. „Es war teuer – und es war ein riesiger Aufwand“, sagt er über sein Solarprojekt. Um die 40 000 Euro hat Scharpenberg bezahlt, die Preise für Photovoltaikanlagen waren 2022 im Zuge des russischen Angriffs auf die Ukraine explodiert. „Auf die Wechselrichter haben wir ein Jahr lang gewartet“, so Scharpenberg.

Und trotz allem: „Es rechnet sich für uns auf Jahre nicht.“ Aber darum geht es ihm auch nicht: „Meine Frau und ich haben die Solaranlage aus Prinzip angeschafft. Wir wollen einen Beitrag leisten, wollen sauberen Strom nutzen.“ Nicht aus Kohle, nicht aus Kernkraft – aus der Sonne. „Wir wollen so grün wie möglich werden.“

Hotel Ostseeland plant weitere Anlagen

Für Alexander Soyk hingegen, den Inhaber des Hotels Ostseeland in Diedrichshagen, ist die Photovoltaikanlage ein echter Kostenfaktor – im positiven Sinne: „Unsere Anlagen reichen bei weitem nicht, den Bedarf komplett zu decken. Aber im Sommer liefert die Sonne immer ein gutes Viertel der Energie, die wir verbrauchen.“ 2022 hat er eine Anlage mit mehr als 50 kWp auf das „Haus 2“ gebaut. Weitere Anlagen plant er bereits – auch um vier neue E-Auto-Ladesäulen zu betreiben.

Früher habe er den Energiebedarf seines Hotels über ein Blockheizkraftwerk gedeckt. „Aber das ist in die Jahre gekommen – und läuft außerdem mit Gas.“ Also statt fossiler Eigenversorgung nun „Strahlungsenergie“ von oben: „Wenn ich dann auf meine App gucke und sehe, wie viel Strom wir produzieren – ja, dann freue ich mich schon. Das ist schon eine schöne Sache.“

Stadtwerke müssen Netz ausbauen

Gut zu tun mit dem Solarboom haben auch Rostocks Stadtwerke. Die Netzgesellschaft – eine Tochter der Stadtwerke – ist für den Anschluss und die Verteilung der neuen Energie zuständig: „Die Stadtwerke Rostock Netzgesellschaft mbH investiert kontinuierlich in die Infrastruktur. Die neuen Photovoltaikanlagen werden zum Großteil in der Mittel- und Niederspannung angeschlossen. Aktuell können mit den vorhandenen Netzen die Anforderungen erfüllt werden“, sagt Konzernsprecher Alexander Christen.

Auf dem neugebauten Mehrfamilienhaus in der Bertolt-Brecht-Straße in Rostock-Evershagen haben die Stadtwerke gemeinsam mit der Wohnungsgenossenschaft Schiffahrt Hafen Rostock eG eine Photovoltaikanlage installiert, die Mieterstrom erzeugt. © Quelle: Stadtwerke Rostock

Aber er kündigt auch schon an: „Die stark steigenden Anforderungen an die Netzstruktur führen zu einem erhöhten Investitionsbedarf in den nächsten Jahren.“ Die Netze müssten mit den Anforderungen mitwachsen, so Christen. Wer sich zum Beispiel eine Photovoltaikanlage auf das Dach baue, bekomme „vorrangig“ den technisch notwendigen Netzanschluss. „Wenn der Ausbau unseres Netzes notwendig wird, ertüchtigen wir unsere Infrastruktur unverzüglich, um die erneuerbaren Energien anzuschließen.“

So viel Strom verbraucht Rostock

Schon jetzt würde die Menge der erneuerbaren Energien – Wind, Sonne, Biomasse –, die innerhalb der Stadtgrenzen erzeugt wird, reichen, um rechnerisch rund 17 500 Haushalte zu versorgen, sagt Christen.

Insgesamt hat Rostock 2022 681,6 Gigawattstunden Strom verbraucht, nur 44,4 Gigawattstunden stammten aus „sauberen“ Quellen – Tendenz jedoch seit Jahren steigend. Den größten Anteil an den „Erneuerbaren“ made in Rostock macht Sonnenstrom mit 28,5 Gigawattstunden aus. Aus Windkraft stammen 15,4 Gigawattstunden. Allerdings: Zuletzt war die Windstromproduktion in Rostock rückläufig. Warum und weshalb – dazu sagen die Stadtwerke nichts.