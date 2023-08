﻿Junger Soldat aus Rostock prahlt mit Pistole – und ruft MAD auf den Plan

Newsletter „Top-News“

Not-OP auf dem Acker: Dieser Unfall bewegt MV

Ein Ärzte-Team aus Rostock hat am Wochenende zusammen mit Rettungskräften Unglaubliches geleistet und einem jungen Mann das Leben gerettet. Der 25-Jährige geriet in Hohen Luckow (Kreis Rostock) mit den Füßen in das Schneidwerk einen Mähdreschers. Dem Erntehelfer mussten vor Ort beide Beine abgenommen werden. Am Montag wurde neue Details zu dem Unglück bekannt.