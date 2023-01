﻿Ukrainische Soldaten in Rostock operiert: „Mein ganzer Körper war voller Splitter“

Nach tödlichem Unfall mit Rostocker Studentin: Malchin reagiert mit erster Maßnahme

Friederike S. (23) ist am ersten Weihnachtstag bei einem Verkehrsunfall in Malchin ums Leben gekommen. Noch ist in der Straße, in der sich die Tragödie ereignete, nur jede zweite Laterne an. Das will die Stadt nun ändern.