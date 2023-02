Sollte der Auftritt von Daniele Ganser in Rostock verboten werden? OZ-Leser haben klare Meinung

Der Schweizer Historiker Daniele Ganser ist umstritten, weshalb mehrere Städte in Deutschland ihm bereits auf Auftrittsverbot erteilt haben. Am 7. März kommt er mit seinem Referat „Warum ist der Ukraine-Krieg ausgebrochen?“ nach Rostock . Die OZ-Leserinnen und -Leser ziehen dazu klar Stellung, wie eine nicht-repräsentative Umfrage ergab.

Rostock. Ihm wird vorgeworfen den Holocaust zu verleugnen und Verschwörungstheorien zu verbreiten: Der Schweizer Historiker Daniele Ganser ist so umstritten, dass bereits mehrere Städte ihn nicht mit seinem Referat „Warum ist der Ukraine-Krieg ausgebrochen?“ auftreten lassen wollen. Am 7. März führt ihn seine Tour nach Rostock – und in der Stadt löst das Diskussionen aus.

Deshalb hatte die OSTSEE-ZEITUNG in einer nicht-repräsentativen Umfrage ihre Leserinnen und Leser gefragt, was Sie davon halten, wenn der Auftritt von Daniele Ganser auch in Rostock verboten werden würde. Innerhalb eines Tages haben sich bereits 2224 Menschen an der Abstimmung beteiligt – und das Ergebnis ist eindeutig.

79,6 Prozent der Teilnehmerinnen und Teilnehmer – das sind 1771 Personen – sagen klar: Nein, die Veranstaltung soll trotzdem stattfinden. Nur 419 Menschen – oder 18,8 Prozent – sprechen sich hingegen für ein Veranstaltungsverbot aus. 34 OZ-Leserinnen und -Leser (1, 5 Prozent) sind unentschlossen und enthalten sich einer klaren Positionierung.

Auftrittsverbot für Daniele Ganser in Rostock? Jetzt noch abstimmen

