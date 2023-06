﻿Wal-Bar, Beach-Arena, Festival am Strand: Das hat Warnemünde in diesem Sommer zu bieten

Rostock-Warnemünde. Mit ganz viel feinem Sand und Sonne satt besticht der Strand in Warnemünde und läuft mit einer Breite bis zu 200 Metern vielen seiner Konkurrenten an der Ostsee den Rang ab. Doch Sonne und Strand, die reichen vielen Urlaubern inzwischen nicht mehr – das Angebot muss vielfältiger sein, weiß Rostocks Tourismusdirektor Matthias Fromm.

Deshalb werden für den Sommer die Tribünen der Sport-Beach-Arena aufgebaut und zahlreiche Veranstaltungen geplant. Für die Verpflegung der Gäste sorgt seit dem 1. Juni auch wieder das Team der Wal-Bar um Christoph Krause.

Zum zweiten Mal hat der Betreiber des Container-Hostels Dock Inn am S-Bahnhof Warnemünde Werft mit seinen Mitarbeitern die Zelte unterhalb des Teepotts aufgeschlagen. Insgesamt 60 Männer und Frauen sind an den Bars im Freien sowie drinnen beschäftigt, darunter viele Studierende im Nebenverdienst, so Krause.

Warnemünde: Cocktails und Kaffee im Liegestuhl mit Meerblick

Im Vergleich zum Vorjahr sei die Fläche etwas umgestaltet worden, sodass es nun fünf statt zwei Ausgabestellen für Getränke gibt. Vor allem bei großen Veranstaltungen, wie der Hanse Sail, habe es sich mitunter gestaut, daraus hätten die Gastronomen ihre Lehren gezogen.

In das Festzelt, das laut Krause gern für Firmenevents und offizielle Anlässe genutzt wird, aber auch für private Feiern zu haben ist, passen bis zu 250 Personen. Draußen können Urlauber und Einheimische es sich in Liegestühlen oder Hängematten gemütlich machen und mit den Füßen im Sand den Blick über die namensgebende Walskulptur und die Ostsee schweifen lassen.

Zum zweiten Mal hat Dock-Inn-Chef Christoph Krause mit seinem Team, zu dem auch Jenny Benthin gehört, die Wal-Bar am Warnemünder Strand aufgebaut. © Quelle: Dietmar Lilienthal

Auf der Karte der Wal-Bar stehen Salate und vegane Speisen aus der Feder von Peter Friedrich alias „Pesto Peter“, der im Rostocker Rosengarten seinen bekannten Imbiss betreibt. „Wir wollen gesunde Sachen anbieten, haben aber natürlich auch Klassiker, die eben gern am Strand gegessen werden, wie Pommes oder Hotdogs“, so Krause.

Für diese Saison sei das Angebot an Kaffee-Spezialitäten erweitert worden, es gibt „M&O“, ein Bier aus der Rostocker Brauerei, Wein, Cocktails wie Mojito und Co., Longdrinks und Alkoholfreies.

Die Preise habe er ein wenig anheben müssen, so Wal-Bar-Chef Krause: Ein halber Liter Fassbier kostet 5 Euro, ein Café Crema 3 Euro, eine Flasche stilles Mineralwasser 5,50 Euro. Studenten und Auszubildende bekommen immerhin zwanzig Prozent Nachlass bei Vorlage eines gültigen Dokuments.

Geöffnet ist die Wal-Bar am Warnemünder Strand vom 1. Juni bis 31. August täglich von 10 bis 22 Uhr, freitags und samstags bis 24 Uhr.

Wie im vergangenen Jahr werden jeden Mittwochabend Künstler aus der Region auftreten, darunter die „Les Bummms Boys“, Leon Zeug und Alison Orbit sowie verschiedene DJs.

Vom 4. bis 6. August wird das erste „Highseaciety-Festival“ rund um die Wal-Bar stattfinden. Auch dabei soll es laut Krause jede Menge Livemusik, Angebote für Kinder sowie den ersten Flohmarkt am Strand geben. Eintritt ist für alle frei.

Wettstreit der Rettungsschwimmer und „Battle The Beach“

Das gilt auch für die zahlreichen Veranstaltungen, die in der Sport-Beach-Arena unterhalb des Teepotts stattfinden. Die ist für die kommenden drei Monate bis auf ein Wochenende ausgebucht, so Leiterin Ulrike Döring am Donnerstag. Zu den Höhepunkten der Saison gehören der DLRG-Cup der Rettungsschwimmer vom 13. bis 15. Juli sowie die Handball-, Rugby und Lacrosse-Wettbewerbe während der Warnemünder Woche, die in diesem Jahr vom 1. bis 9. Juli gefeiert wird.

Bei „Battle The Beach“ treten Top-Athleten gegeneinander an – unter anderem beim Gewichte-Heben. © Quelle: Sebastian Hugo Witzel

Als besonderer Besuchermagnet habe sich zudem „Battle The Beach“ entwickelt, ein Fitness-Event, bei dem Athleten aus ganz Europa ihre Kräfte messen. Mit Gewichten und Sandsäcken, an Klimmzugstangen oder Rudergeräten kommen sie vor der Kulisse des Warnemünder Strands ins Schwitzen. Zur fünften Auflage, die vom 25. bis 27. August stattfindet, werden laut Veranstalter Sebastian Hugo Witzel mehr als 500 Sportler und bis zu 5000 Gäste erwartet.

Windsurfen, Stand-Up-Paddling oder mit Jetboard auf die Ostsee

Auch Wassersportler kommen in diesem Jahr wieder voll auf ihre Kosten und können sich beim „Supremesurf Beachhouse“ am Strandaufgang 11 das notwendige Equipment zum Windsurfen, Stand-Up-Paddling und Wellenreiten ausleihen. Außerdem werden Schwimmkurse für Kinder und Babys ab neun Monaten angeboten. Die Nachfrage sei ungebrochen hoch, so Johannes Dobbrisch.

Bei Erik Gurzan von Jetboard Experience können sich Urlauber und Einheimische elektrische Surfbretter ausleihen. © Quelle: Dietmar Lilienthal

Auf abenteuerlustige Urlauber setzen auch die Betreiber der „Jetboard Experience“, die Kurse auf den elektrischen Surfbrettern anbieten. Die können online oder vor Ort gebucht werden. So wie auch das neue Hydrofoil-Bike – „ein Fahrrad, mit dem man quasi übers Wasser schweben kann“, so Erik Gurzan. Anfänger bräuchten meist noch etwas Hilfe beim Aufsteigen, aber die leisten die Vollblut-Wassersportler jederzeit gern. Geöffnet ist ihr Stand von Mai bis Oktober von 10 bis 18 Uhr.

