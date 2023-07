﻿Sommerferien in Rostock: Von Backen bis Robo-Challenge – Tipps für Kids

In der ersten und zweiten Ferienwoche gibt es für Rostocker Kinder im Alter von sieben bis 16 Jahren viel zu erleben. Die ganze Familie könnte zum Beispiel, passend zur Wanderausstellung „Facettenreiche Insekten“, eine Rallye durch den Zoo machen.

Rostock. In Rostock gibt es in den Ferien einiges für Kinder zu erleben. In diesem Beitrag bietet die OSTSEE-ZEITUNG einen Überblick über interessante Angebote für die erste und zweite Ferienwoche. In der ersten Woche ist Naturwissenschaftliches sowie Tierisches mit dabei.