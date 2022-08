Entenangeln, Shanty-Musik und Leckereien. Das Sommerfest in Graal-Müritz am Wochenende hat Urlaubern und Einheimischen einiges geboten. Trotzdem war das Publikum am Sonntag überschaubar. Ob das am Badewetter lag?

