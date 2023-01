﻿Sonntagszuschlag bei Brötchen in Rostock: Warum das gerade bei kleinen Bäckern nur richtig ist

Wer möchte, dass der kleine Bäcker um die Ecke auch künftig noch an Sonn- und Feiertagen geöffnet hat, sollte gern etwas tiefer in die Tasche greifen, meint OZ-Redakteurin Katrin Zimmer. Denn was wäre die Alternative?

Um höhere Ausgaben aufzufangen, heben einige Bäckereien an Sonn- und Feiertagen die Preise für Brötchen an.

Rostock. Das frische Brötchen vom Bäcker ist für viele ein Luxus, den sie sich nur am Wochenende – oft nur am Sonntag – gönnen oder angesichts überall explodierter Preise nur noch dann gönnen können. Dass ausgerechnet diese kleine Köstlichkeit gerade am Feiertag noch teurer sein soll, als unter der Woche, mag den einen oder anderen schmerzen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Dabei ist es völlig logisch, dass gerade kleinere Betriebe, die durch gesetzlich vorgeschriebene Sonn- und Feiertagszuschläge für ihre Angestellten zusätzlich anfallenden Kosten schlechter auffangen können als größere Ketten. Verständlich also, dass diese am Sonntag ein paar Cent aufs Brötchen draufschlagen, um kein Verlustgeschäft zu machen.

Wer das als Frechheit empfindet und sich darüber ärgert, sollte überlegen, wie er es anstelle des Unternehmers handhaben würde, um zu überleben – und was die Alternative ist. Denn droht an Sonntagen ein dauerhaftes Minus in der Kasse, wird sich der kleine Bäcker an der Ecke bald ganz verabschieden und die geliebten frischen Sonntagsbrötchen sind Geschichte.

Und wem das egal ist, der braucht den höheren Preis ja nicht zu zahlen, sondern kann versuchen, eine Alternative zu finden.