﻿Sorge um Amazon-Pläne für Dummerstorf: Was Hoffnung macht – und was nicht

Die Eröffnung von Amazons gigantischem Logistikzentrum in MV verzögert sich weiter. Längst gibt es Gerüchte, ob der Amerikaner nicht noch einen Rückzieher machen wird – weil der Konzern in der Krise steckt. Ob es so weit kommt? Nein, meint OZ-Chefreporter Andreas Meyer: Amazon braucht Dummerstorf für seinen Wachstumskurs.

Außen sieht (fast) alles fertig aus, eröffnet wird es wenn überhaupt aber erst 2024: das neue Logistikzentrum von Amazon in Dummerstorf bei Rostock.

Dummerstorf. Gigantische 514 Milliarden US-Dollar Umsatz hat Amazon 2022 gemacht – fast doppelt so viel Umsatz wie die Volkswagen-Gruppe. Bisher schien es für den Riesen immer nur bergauf zu gehen. Doch nun hat das US-Unternehmen Probleme – und MV könnte am Ende das Nachsehen haben.

Das gibt Anlass zu Sorge

Nachdem das Einkaufen im Internet während der Pandemie ein nie geahntes Wachstum erlebte, steckt der Konzern von Jeff Bezos nun in Schwierigkeiten: In Europa und den USA drücken Ukraine-Krieg, Inflation und Energiepreise die Kauflaune auch im Netz. In Asien hat Amazon mächtige Konkurrenz durch Alibaba und JD, durch zwei chinesische Portale.

Erstmals muss der Konzern deshalb tausende Stellen streichen. Auch in Berlin und Regensburg müssen Mitarbeiter gehen. Das könnte ein schlechtes Omen für die Pläne in MV sein. Noch spricht Amazon zwar davon, 2024 in Dummerstorf ein riesiges Logistikzentrum eröffnen zu wollen. Aber Stellen sind noch immer nicht ausgeschrieben und der Riese hängt den eigenen Zeitplänen hinterher.

Was hingegen Hoffnung macht

Etliche Millionen Euro hat Amazon schon in Dummerstorf verbaut. Die aufzugeben, würde der Konzern in seinen Bilanzen kaum merken. Aber Amazon wird die Krise mit neuem Wachstum bewältigen wollen – und dafür ist MV der perfekte Standort. Denn einer der Märkte, auf denen Amazon bisher noch nicht dominiert und Aufholbedarf hat – das ist Skandinavien. Und für die Expansion über die Ostsee ist Dummerstorf ideal.