﻿Weiter Sorge um Rostocker Heide: „Bäume haben die Wahl zwischen Verhungern und Verdursten“

Die Trockenheit und Hitze in den vergangenen Sommern haben der Rostocker Heide stark zugesetzt. Viele heimische Baumarten kämpfen ums Überleben. Wie die Hansestadt damit umgeht und welche Maßnahmen den Waldbestand in der Hansestadt retten sollen.

Rostock. Der besorgniserregende Zustand der Wälder sowie die rasante Ausbreitung des Borkenkäfers stellen Naturschützer vor große Probleme. Auch in der Rostocker Heide sind dem Schädling in den vergangenen Jahren viele Fichten zum Opfer gefallen. Aber nicht nur sie haben aktuell zu kämpfen. „Alle Bäume leiden unter dem Klimawandel“, betont Rostocks Stadtforstamtsleiter Jörg Harmuth.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Vor allem die Dürrejahre 2018 bis 2020 hätten dem Wald stark zugesetzt. Die Auswirkungen seien trotz des verhältnismäßig vielen Regens 2021 und der daraus resultierenden Grundwasserneubildung im darauffolgenden Jahr noch immer deutlich spürbar. „Einigen Bäumen bleibt nur noch die Wahl zwischen Verhungern und Verdursten“, sagt Harmuth. Die Buche sei 2022 besonders stark betroffen gewesen.

Buchen in der Rostocker Heide leiden

Als Reaktion auf die extremen Bedingungen reduzieren die Bäume ihre Kronen. „Es entstehen sogenannte Krallenkronen“, merkt er an. Charakteristische Merkmale seien braune, kurze und gekrümmte Triebe, wenig Verästelungen und ein stagnierendes Höhenwachstum. Durch diese Anpassung würden die Bäume versuchen, ihre Produktionsfläche zu reduzieren, um den negativen Auswirkungen des Klimawandels entgegenzuwirken. „Solche Exemplare sehen wir leider immer öfter.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Kleiner Lichtblick: Verglichen mit dem Vorjahr habe sich der Zustand der Rostocker Heide 2022 zumindest nicht verschlechtert. „Wir haben verhältnismäßig Glück gehabt. Unsere Wälder profitieren vom Küstenwetter“, so Harmuth weiter. Da sehe die Lage in anderen Regionen Deutschlands – darunter dem Harz – deutlich schlechter aus.

Forstwirte in Rostock setzen auf „Risikostreuung“

Damit das Grün in und rund um die Hansestadt auch weiterhin erhalten bleibt, setzen die Forstwirte auf Pflanzen, die den klimatischen Bedingungen langfristig standhalten können. „Bei Birken, Erlen und Douglasien haben wir derzeit nur ein geringes Aufkommen von Schäden. Die werden wir perspektivisch also in unserem Wald behalten“, prognostiziert Rostocks Stadtforstamtsleiter.

Ebenso sei davon auszugehen, dass sich Tulpenbäume, die Schwarznuss, Lebensbäume (Tuja) und Esskastanien immer mehr ausbreiten werden. Arten, die ihren Ursprung zwar nicht in Europa haben, sich aber durch ihre Klimastabilität auszeichnen, wie der Stadtforstamtsleiter erklärt.

Lesen Sie auch

Bei Neupflanzungen sei eine breite „Risikostreuung“ das Stichwort. „Wir dürfen nicht alle Karten auf eine Baumart setzen“, mahnt Harmuth. Denn sollte sich diese am Ende nicht durchsetzen oder den Umwelteinflüssen auf Dauer standhalten können, würde der gesamte Baumbestand eingehen. Je diverser die Artenvielfalt, desto besser würden die Chancen für den Wald stehen. „Wichtig ist immer, zu schauen, was die Natur uns bietet. Wir können an den klimatischen Veränderungen nichts machen, aber wir können schauen, dass wir uns anpassen.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Waldbrandgefahr in der Rostocker Heide

Ein Thema bei dem die Forstwirte in der Hansestadt nicht mit Präventionsmaßnahmen gegenwirken können, ist die zunehmende Waldbrandgefahr. Gleich drei Feuer seien im vergangenen Jahr in der Rostocker Heide ausgebrochen, wie Harmuth bestätigt. Allesamt verursacht durch „grobe Fahrlässigkeit“.

„Wir können von Glück reden, dass die Brände in allen Fällen zügig entdeckt und gelöscht werden konnten. Die Schäden halten sich noch in Grenzen.“ Der Forstamtsleiter weiß: In manchen anderen Teilen der Rostocker Heide hätten die Folgen weitaus schlimmer ausgesehen. „Wir haben hier Stellen, da ist es so trocken, dass ein Funke ausreicht und alles brennt wie Zunder.“

Damit es gar nicht erst so weit kommt, seien die Waldbesucher angehalten, sich an die gängigen Verhaltensregeln zu halten: keine offenen Feuer, kein Rauchen, keine Abfälle zurücklassen.