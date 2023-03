﻿Ein Stück Weltraum in Rostock-Laage: Mondfahrzeuge machen erste Testfahrt am Flughafen

Auf den Flug in den Urlaub warten und nebenbei einen Blick auf den Mond werfen? Was utopisch klingt, ist auf dem Flughafen Rostock-Laage möglich. Am Donnerstag fand auf der dortigen Teststrecke die erste offizielle Fahrt eines Mondfahrzeuges statt. Die OZ war dabei. Mit Video und Bildergalerie.

Rostock. Der Flughafen Rostock-Laage ist zur Mondlandschaft geworden. Jedenfalls ein Teil davon. In der Abfertigungshalle hinter deckenhohen Scheiben versteckt sich eine Testumgebung für Mondfahrzeuge. Unternehmen und Spacetech-Firmen können hier ihre Ausrüstung und Fahrzeuge in einem mondähnlichen Umfeld entwickeln und testen. Ein Mondrover der Berliner Firma Neurospace hat das „Mondbett“ am Donnerstag erstmals eingeweiht.

Die fünf mal 17 Meter große Nachbildung der Mondoberfläche wurde durch das Raumfahrtunternehmen Planetary Transportation Systems (PTS) gebaut und ist das größte privat finanzierte „Mondbett“ Europas. „Die Anlage in Rostock ist durch seine Größe und Beschaffenheit eine einzigartige Möglichkeit zum Testen unseres Mondrovers“, erklärt Irene Selvanathan, Gründerin und Geschäftsführerin von Neurospace.

Erster Mondrover weiht "Mondbett" in Flughafen Rostock-Laage ein Der Flughafen Rostock-Laage hat jetzt eine eigenes "Mondbett". © Quelle: Lena Bergmann

Wenn das kleine Mondfahrzeug umherfährt, wirbelt es große Staubwolken auf. Das liegt am Untergrund, erklärt Johannes Becker, von der TU Berlin, die den pulverigen Belag entwickelt hat. Denn, was auf den ersten Blick wie dunkler Sand aussieht, ist ein feines Gesteinspulver, so genanntes Regolith-Simulant. „Eine Mischung, ähnlich der, wie sie auf dem Mond zu finden ist. Das erleichtert die Entwicklung der Mondrover“, so Becker.

Doch woher kommt die Idee für den Mond im Terminal? Ein Großteil der Testumgebungen für Mondfahrzeuge werden von Agenturen wie der ESA oder DLR betrieben, welche nur mit einem Forschungsantrag genutzt werden können, so Frank Koch von PTS. Das erschwert oftmals die Entwicklung. „Dieses „Mondbett“ aber kann jeder ganz normal über das Internet buchen – wie ein Hotel.“ Der Preis variiert. Einzeltage kosten 2000 Euro, bei einer Buchung von mehreren aufeinanderfolgenden Tagen sind 1200 Euro fällig.

„Das Thema Mondmissionen wird immer präsenter“, so Flughafengeschäftsführer Dominik Wiehage. „Wir wollen Rostock-Laage als Standort für die Luft- und Raumfahrt weiterentwickeln und haben hier den Platz dafür.“

Ob Mondfahrzeuge für eine Fahrt auf dem Mond geeignet sind, wird mithilfe der Anlage getestet. Im Fokus der Testfahrten steht die Weiterentwicklung der künstlichen Intelligenz, die in den Mondfahrzeugen verbaut ist, erklärt Frank Koch von PTS. Auf Unebenheiten, Licht und Dunkelheit muss der Algorithmus trainiert werden, bevor er in den Weltraum geschickt wird. Das „Mondbett“ kann mit Tageslicht oder vollkommen abgedunkelt genutzt werden.

Zusätzlich hat die Testanlage in Rostock-Laage eine mobile Kranumhebung. „Der Kran gibt uns die Möglichkeit, die Schwerkraft auf dem Mond zu simulieren“, so Igor Kolek, Leiter des Mondrover-Projekts bei Neurospace. „Uns war es wichtig, Public Science zu machen, also Forschung zum Anfassen“, so Frank Koch. Deshalb haben Flughafenbesucher zukünftig die Chance, einen Blick aus der Abfertigungshalle in den Weltraum zu bekommen und Wissenschaftlern beim Forschen über die Schulter zu gucken.