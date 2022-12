﻿„Späti 18055“ liefert als erster Kiosk in Rostock noch um Mitternacht Snacks und Bier

Rapper Alligatoah kommt nach Rostock: Was Fans wissen müssen

Nachdem sein geplantes Konzert im Rostocker Iga-Park 2020 coronabedingt abgesagt werden musste, kommt Rapper Alligatoah nun doch in die Hansestadt. Ursprünglich gehörte Rostock nicht zur „Retour“-Tour, die im März startet. Warum er doch in den Norden kommt, wann Alligatoah in der Stadthalle spielen wird und wo es Tickets gibt.