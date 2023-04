﻿Spareribs, Burger, Fingerfood: Rostocker Brüder eröffnen neuen Lieferservice

Rostocker startet in London

Der Rostocker Tom Gröschel startet am Sonntag beim Marathon in London in die Saison. Seine Vorbereitung beschreibt der 31-Jährige als so intensiv wie nie zuvor. Ein Ereignis hat das Leben des Leichtathleten geprägt und verändert. Warum für ihn die Uhr seit drei Monaten anders tickt