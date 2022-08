Energiepreisdeckel, Schutzschirme, Sparen: Ergebnisse des Energiegipfels in Rostock

Landesregierung, Wirtschaft und Verbände einigen sich auf ein Paket an Maßnahmen, wie Bürger und Unternehmen in Mecklenburg-Vorpommern in einer Energiekrise geschützt werden können. Darunter sind viele Forderungen, die allein der Bund umsetzen kann.