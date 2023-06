﻿„Meun“: Rostocker Programmierer entwickelt Website für Sperrmüll-Fans

Rostock. Ob ein neuer Schreibtisch oder eine Kommode – im Sperrmüll können Schnäppchenjäger einiges ergattern. Und das kostenfreie Angebot auf den Rostocker Straßen wird rege genutzt. Selbst in der prallen, sommerlichen Mittagssonne sieht man Menschen im Stadtteil Schmarl vor Haufen an weggeworfenen Gegenständen stehen und diese auf der Suche nach Schätzen inspizieren.

Einer dieser Menschen ist Martin Scharm. Der Unternehmer und Programmierer hat eine Seite entwickelt, mit der er die Sperrmüll-Landschaft in Rostock aufräumen will. „Ich sehe so viele Menschen, die sich Sperrmüll mitnehmen, aber es ist sehr unkoordiniert“, sagt der 37-Jährige. „Wenn man auf der Suche nach einem neuen Couchtisch ist, muss man durch gesamt Rostock fahren – und weiß trotzdem nicht, ob man das bekommt, was man sucht.“

„Meun“ hilft Rostockern bei der Sperrmüllsuche

Um dem entgegenzuwirken, entwickelte er das Programm „Meun – Rostocks größtes Möbel-Exchange und Upcycling-Netzwerk“. Das browserbasierte Projekt bietet eine Karte, auf der mit verschiedenen Symbolen Sperrmüll sowie Zu-Verschenken-Kisten eingezeichnet sind. Die Daten zum Sperrmüll findet er über die Seite „Klarschiff.HRO“ bei der allerdings nur Haufen verzeichnet sind, die nicht ordnungsgemäß angemeldet wurden. Die Verschenken-Kisten oder weiteren Sperrmüll können Nutzer selbst in die Karte einpflegen.

Martin Scharm (37) hat eine Website entwickelt, die Sperrmüll in Rostock anzeigt. Die Webseite funktioniert mobil per Handy oder auf dem Computer. © Quelle: Ove Arscholl

„Meun“ entwickelt Scharm in seiner Freizeit: „Ich mache das vor allem als Hobby“, erklärt er. „Eigentlich arbeite ich bei einem Start-up, das Software für den Schiffsbau entwickelt.“ Die Entwicklung in der Freizeit hilft aber auch im Job: „Ich glaube, das Projekt an sich ist ziemlicher Quatsch. Aber ich mache das zu einem großen Teil auch für mich“, sagt er. „Ich kann mich beispielsweise mit Künstlicher Intelligenz ausprobieren und neue Dinge lernen.“

KI soll durch Bilderkennung Schatzsuche vereinfachen

So will Martin Scharm die Künstliche Intelligenz (KI) nun so trainieren, dass sie eigenständig anhand von hochgeladenen Fotos erkennt, was auf einem Sperrmüllhaufen zu finden ist. Das helfe dann den Menschen, die nach bestimmten Dingen suchen. Denn die müssen bisweilen ein großes Stadtgebiet mit viel Müll durchsuchen: Im Jahr 2022 wurden in Rostock laut dem Amt für Umwelt- und Klimaschutz mehr als 9300 Tonnen Sperrmüll entsorgt.

Der Entwickler hat das Programm so konzipiert, dass die Benutzung so einfach wie möglich ist. „Nutzer müssen sich nicht anmelden“, sagt er. „Man kommt an alle Informationen auch ohne Konto.“ Die Option, ein Konto anzulegen, gebe es aber trotzdem – auch Punkte können User hier sammeln. „Das ist aber nur mehr Quatsch in Quatsch“, sagt der Unternehmer grinsend. „Ich wollte noch ein spielerisches Element hinzufügen.“

Wie er damit umgeht, dass es eigentlich verboten ist, Sperrmüll mitzunehmen? „Das sollte jeder für sich entscheiden.“ Laut der Abfallsatzung der Hansestadt, darf Müll nicht „durchsucht, sortiert oder in sonstiger Weise behandelt werden“.

Rostocker arbeitet an weiteren Projekten

Abseits von diesem Projekt sucht Scharm nach Möglichkeiten, sinnvolle Programme zu entwickeln. „Meine Kinder sind im vergangenen Herbst Kastanien sammeln gegangen. Der Jüngste hat einige mitgebracht, die wir dann eingepflanzt haben“, erzählt der 37-Jährige. „Mit meinem 14-Jährigen habe ich dann ein Programm geschrieben, das trackt, wie die Bäume wachsen.“

Solche Dinge lägen ihm am Herzen und er nutze seine Freizeit dafür gerne: „Ich sitze nur wenig rum, schaue ungern Fernsehen. Eigentlich verbringe ich die meiste Zeit am Computer oder mit meiner Familie“, erklärt er. Eine Couch habe er nur im Büro. „Natürlich vom Sperrmüll“, schiebt er hinterher.

