﻿Von Elmenhorst nach Lütten Klein in vier Minuten

Elmenhorst. Gute Nachricht für Autofahrer in Lichtenhagen Dorf und Elmenhorst: Die Vollsperrung der Bäderstraße L 12 nach Warnemünde am Ortsausgang von Elmenhorst ist aufgehoben. Dazu wurde jetzt auch die Trasse zwischen der Bäderstraße und dem Rostocker Stadtteil Lichtenhagen – die Verlängerung der Mecklenburger Allee – freigegeben. Über die Schleswiger Straße und die Petersburger Straße gelangt man dann zur Stadtautobahn.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Elmenhorst: Ortsumgehung kostet zwölf Millionen Euro

1,7 Millionen Euro hat das Land in diese Ost-West-Verbindung investiert. Gut acht Monate wurde an der Trasse gebaut. Für einige Zeit musste dafür sogar die Bäderstraße zwischen Elmenhorst und Warnemünde voll gesperrt werden, damit der neue Kreisel, der auf die Mecklenburger Allee führt, gebaut werden konnte. Jetzt ist die knapp drei Kilometer lange Trasse fertiggestellt.

Uwe Barten, Bürgermeister der Gemeinde Elmenhorst/Lichtenhagen, freut sich, dass die neue Trasse in den Nordwesten Rostocks fertiggestellt ist und die Ortsumgehung Ende 2024 befahrbar sein wird. Barten sagt, davon profitieren die Menschen in seiner Gemeinde, in Rostock, Diedrichshagen und Warnemünde. © Quelle: Bert Scharffenberg

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Uwe Barten, Bürgermeister der Gemeinde Elmenhorst/Lichtenhagen, der sich sehr für diese Umgehung eingesetzt hat und dafür auch Kritik einstecken musste, ist darüber sehr glücklich: „Ich bin die Strecke von Elmenhorst zur Auffahrt der Stadtautobahn in Lütten Klein jetzt mal gefahren und habe dafür vier Minuten gebraucht.“ Früher musste er dafür durch Lichtenhagen-Dorf gondeln und über die Warnowallee bis zur Stadtautobahn. Das habe je nach Verkehr schon mal locker 20 bis 30 Minuten gedauert. Barten: „Und wenn dann noch die Ampel an der Feuerwehr rot war – na dann, gute Nacht!“

© Quelle: Arno Zill/OZ

Und jetzt: Guten Morgen! Es geht voran im Nordwesten Rostocks und im angrenzenden Landkreis. Der bisherige schmale Elmenhorster Weg, auf dem sich Auto- und Radfahrer von der Bäderstraße zum Wohngebiet Am Kalverradd stets in die Quere kamen, dient fortan als Fahrradstrße. Barten: „Die neue Trasse entlastet auch Warnemünde, da Anwohner aus Diedrichshagen nun nicht mehr durchs Ostseebad oder über Schleichwege im Norden Rostocks Richtung Hansestadt fahren müssen.“

Lesen Sie auch

Wenn die gesamte Ortsumgehung Elmenhorst Ende 2024 fertiggestellt sei, würde das Verkehrsaufkommen im Ort von aktuell 12 000 Fahrzeugen täglich auf 1000 im Anliegerverkehr sinken. Für Lichtenhagen Dorf wäre das eine Entlastung von 13 000 auf 1000 Autos täglich. Barten sagt: „Der gesamte Urlauberverkehr fließt dann nicht mehr durch Elmenhorst und Lichtenhagen Dorf. Unser Ziel ist es aber auch, den gesamten Schwerlastverkehr auch noch aus dem Ort zu kriegen.“ Eine Verödung des Einzelhandels in seinem Ostseebad befürchtet der Bürgermeister indes nicht, da es noch genügend Urlauber gebe, die den Ort bewusst ansteuern werden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ansicht des Elmenhorster Kreisels, der Mecklenburger Allee, Elmenhorster Weg und Bäderstraße verbindet, aus der Luft. © Quelle: Arno Zill

Die Umgehung von Elmenhorst beginnt am Kreisel des östlichen Ortsausgangs Richtung Diedrichshagen/Warnemünde, führt unterhalb des Kletterparks und des Gemeindezentrums mit zwei Kreiseln und einer Brücke am Dorf vorbei und kommt westlich zwischen Ortsausgang von Elmenhorst und Ortsanfang des Ostseebades Nienhagen an der Bäderstraße wieder raus. Für diese Landesstraße investiert Schwerin insgesamt rund zwölf Millionen Euro.

Für Bürgermeister Uwe Barten profitieren von dieser Umgehung nicht nur die Menschen in den beiden Dörfern seiner Gemeinde, sondern auch in Diedrichshagen, da die Anwohner nun kürzere Fahrzeiten zu ihren Arbeitsplätzen in Rostock hätten, und in Warnemünde, da dort der Durchgangsverkehr reduziert werde.

OZ