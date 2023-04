﻿Sperrwerk statt Mauer: Warum Rostock die „große Lösung“ braucht

Rostock. Erst beschweren sich die Gastronomen über die Pläne vor ihren Außenterrassen, dann gibt es Probleme mit dem Regenwasser: Das Hickhack um den Hochwasserschutz im Rostocker Stadthafen geht weiter. Es ist an der Zeit, den Plan von einer Mauer zu beerdigen und das Thema neu zu denken – groß zu denken. Denn das muss am Ende nicht teurer sein. Bereits jetzt liegen die Kosten bei minimum 80 Millionen Euro. Und damit wären „nur“ 3,1 Kilometer des Stadthafens geschützt. Rostocks „Küstenlinie“ ist aber noch viel, viel länger.

Am Ende zahlt eh der Steuerzahler

Das Land selbst hat berechnet, dass auch der Osthafen und die Holzhalbinsel, das Petriviertel und das Weiße Kreuz, Schmarl und Groß Klein ebenfalls vor den Ostsee- bzw. Warnowfluten geschützt werden müssen. Am Ende könnte ein großes Sperrwerk günstiger sein als viele Einzelprojekte. In die Berechnung dürfen nicht nur die Kosten, die das Land zu tragen hat, einfließen: Auch etwaige Mehrkosten für Rostock – zum Beispiel für Pumpen unter der L 22 – müssen in die Rechnung einfließen. Denn am Ende zahlt eh der Steuerzahler.