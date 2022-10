﻿Spielidee, Gruselnacht, Eisbaden: Das ist am Wochenende in Rostock und Warnemünde los

Rostock/Warnemünde. Der Reformationstag fällt in diesem Jahr auf einen Montag und verlängert somit das Wochenende für die Menschen in Mecklenburg-Vorpommern. Wer noch nicht weiß, wie er seine freien Tage gestalten soll, hat in Rostock und Warnemünde jede Menge Möglichkeiten, sich die Zeit zu vertreiben. Die OSTSEE-ZEITUNG hat einige Ideen fürs lange Wochenende zusammengestellt. Ausverkaufte Veranstaltungen wie das Heimspiel der Rostock Seawolves gegen Alba Berlin, den amtierenden Meister der Basketball-Bundesliga, am Sonntag in der Stadthalle werden im Folgenden nicht berücksichtigt.

Spielemesse, Konzerte und Museumsnacht am Samstag

Puzzeln, knobeln, Abenteuer erleben: Am Samstag und Sonntag findet in der Hansemesse die Spielidee statt. Von jeweils 10 bis 18 Uhr können Besucher eintauchen in die bunte Welt der Brett- und Gesellschaftsspiele, beeindruckende Modellbauausstellungen ansehen und in einem der zahlreichen Mitmach-Workshops selbst kreativ werden. Die Erlebnismesse ist das ideale Ziel für einen Ausflug mit der ganzen Familie. Für den Eintritt zahlen zwei Erwachsene und zwei Kinder zusammen 24 Euro.

Ihre größten Hits geben Bernd und Karl-Heinz Ulrich alias Die Amigos am Samstag in der Rostocker Stadthalle zum Besten. Um 18 Uhr beginnt das Konzert der Schlagersänger, die an diesem Abend auch Daniela Alfinito zu Gast haben. Im Nebensaal wird Komiker Jürgen von der Lippe um 20 Uhr aus seinem Buch, "Sex ist wie Mehl", vorlesen. Lacher sind dabei garantiert.

Aus seinem Buch „Sex ist wie Mehl“ liest Jürgen von der Lippe am 29. Oktober in der Rostocker Stadthalle. © Quelle: Henning Kaise/dpa

In die Geschichte eintauchen können Besucher des Warnemünder Heimatmuseums am Samstagabend von 17 bis 21 Uhr. In der Warnemünder Museumsnacht wird Anke Holst anhand ihres alten Spinnrads Wissenswertes über die traditionelle Handwerkstechnik berichten. Auch der ehemalige Fischer Horst Ittrich ist in der Alexandrinenstraße 31 mit dabei. Er wird seine berühmten und begehrten Liebesknoten anfertigen. Präsentiert wird zudem Hutmode aus vergangenen Zeiten, die eigens für diesen Abend aus dem Depot geholt wird. Der Eintritt ist frei.

Im Volkstheater Rostocker werden am Samstag zwei Stücke auf die Bühne gebracht. Um 19.30 Uhr erzählen Katharina Paul und Bernd Färber die Geschichte ihrer "Offenen Zweierbeziehung" im Großen Haus in der Doberaner Straße. Im Anschluss plaudert Hausregisseur Rainer Holzapfel unter dem Titel "Late Night Classics" mit Mitgliedern des Musiktheater-Ensembles, die auch Kostproben ihres Könnens geben werden. In der Kleinen Komödie in Warnemünde erzählen Angela Schlabinger und Steffen Schreier um 20 Uhr nach dem Roman von Elke Heidenreich und Bernd Schroeder von einer "Alten Liebe". Karten gibt es jeweils an der Abendkasse.

Stoffwechsel, Gespensternacht im Zoo und Brahms am Sonntag

"Stoffwechsel" nennt sich eine Kleidertauschbörse, die sich in Rostock bereits seit einigen Jahren etabliert hat. Die nächste Auflage findet am Sonntag im Container-Hostel Dock Inn in Warnemünde statt. Von 12 bis 17 Uhr können Vintage-Lover und Second-Hand-Fans an den Ständen nach ihrem neuen Lieblingsteil suchen. Für den Eintritt zahlen Besucher 3 Euro.

Wer den Tag bei voraussichtlich hervorragendem Wetter lieber an der frischen Luft verbringen möchte, kann das Wochenende nutzen, um dem Rostocker Zoo wieder einmal einen Besuch abzustatten. Dessen Kassen sind bis einschließlich 31. Oktober täglich von 9 bis 17 Uhr geöffnet, danach bis Mitte April nur bis 16 Uhr. Am Sonntag, 30. Oktober, wird es darüber hinaus besonders spannend – und gruselig. Um 16 Uhr beginnt die erste Gespensternacht im historischen Teil des Zoos mit Lampionumzug, Lagerfeuer und Kinderschminken. Die Veranstaltung ist kostenfrei, benötigt wird aber ein gültiges Zooticket.

Die erste Gespensternacht im Zoo Rostock beginnt am 30. Oktober um 16 Uhr. © Quelle: Joachim Kloock

Wer sich lieber vor der Kinoleinwand gruseln möchte, kann sich am Sonntag den Horrorfilm "Shining" von Stanley Kubrick in der Frieda 23 ansehen. Der Klassiker mit Oscar-Preisträger Jack Nicholson in der Hauptrolle beginnt um 21.45 Uhr und wird im englischen Original mit Untertiteln gezeigt.

Wesentlich friedlicher geht es am Sonntagabend im Volkstheater zu. Dort beginnt um 18 Uhr im Großen Haus das 3. Philharmonische Konzert mit Werken von Johannes Brahms. Unter Leitung von Pedro Halffter huldigt die Norddeutsche Philharmonie dem gebürtigen Hamburger Komponisten. Unterstützt wird das Orchester an diesem Abend von Anna Tifu an der Violine. Eine weitere Vorstellung beginnt am Montag 19.30 Uhr. Für beide gibt es noch Karten unter www.volkstheater-rostock.de sowie an der Abendkasse.

Kürbisfest, Eisbaden und Halloweenparty am Montag

Ganze sechs Wochen lang wird in Karls Erlebnisdorf in Rövershagen Halloween gefeiert – oder zumindest der Kürbis. Noch bis zum 6. November dreht sich im „Gruseloktober“ alles um Spannung, Spuk und Gänsehaut. Wer verkleidet oder schaurig geschminkt kommt, erhält eine kleine Überraschung an der Information. Geöffnet ist das Erlebnisdorf täglich von 8 bis 19 Uhr.

Im Gruseloktober dreht sich in Karls Erlebnisdorf in Rövershagen alles um Spannung, Spuk und Gänsehaut. © Quelle: Karls Erlebnisdorf

Ihre Saison eröffnen die Rostocker Eisbademeisters am Montag um 10.30 Uhr am Warnemünder Strand auf Höhe des Hotels Hübner. Im Vorfeld des Termins hatten sie die Rostocker Oberbürgermeister-Kandidaten aufgefordert, sich an der Aktion zu beteiligen, um Geld für benachteiligte Kinder zu sammeln. Zuschauer dürfen gespannt sein, wie viele der 17 Männer und Frauen sich trauen, in das noch etwa 13 Grad Celsius warme Wasser zu springen.

Die Rostocker Eisbademeisters springen für einen guten Zweck in die kalten Fluten. © Quelle: Eisbademeisters

Am Nachmittag wird im Warnemünder Kurhausgarten dann erstmals ein Programm zu Halloween geboten. Von 15 bis 19 Uhr können Kinder und Erwachsene sich mit dem SV Warnemünde sportlich betätigen, in der Bastelecke schaurig-schöne Masken anfertigen oder einfach die Walking Acts der "Oakleaf Street Show" bestaunen. Die magische Mitmach-Show von Daniel Kurz beginnt 15.30 Uhr, die Märchenstunde mit Inga Faust vom Literaturhaus um 17 Uhr. Zeitgleich 17 Uhr beginnt ein Konzert mit Chor und Blechbläsern zum Reformationstag in der Warnemünder Kirche.